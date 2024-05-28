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Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате - РИА Новости, 28.05.2024
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15:46 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948928175.html
Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате
Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате - РИА Новости, 28.05.2024
Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате
Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию об инциденте в уфимской школе-интернате кадетского корпуса, где избили мальчика. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:46
2024-05-28T15:46
происшествия
ленинский район
уфа
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УФА, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию об инциденте в уфимской школе-интернате кадетского корпуса, где избили мальчика. В соцсетях распространилось видеообращение подростка, который рассказал, что одноклассник поджёг его голову зажигалкой, потом избил. На кадрах мальчик сообщает, что у него диагностировали разрыв связок плеча, сотрясение головного мозга и потерю памяти. Сообщается, что инцидент произошёл в уфимской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой. "Прокуратура Ленинского района города Уфы организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет, о происшествии между учениками школы-интерната кадетского корпуса, в результате которого один из них был доставлен в медицинскую организацию", - говорится в релизе прокуратуры региона. В документе сказано, что сотрудники надзорного ведомства проверят безопасность пребывания детей в учебном учреждении, дадут оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, а также образовательной организации. "При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948909124.html
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происшествия, ленинский район, уфа
Происшествия, Ленинский район, Уфа
Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате

Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика в уфимской школе-интернате

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию об инциденте в уфимской школе-интернате кадетского корпуса, где избили мальчика.
В соцсетях распространилось видеообращение подростка, который рассказал, что одноклассник поджёг его голову зажигалкой, потом избил. На кадрах мальчик сообщает, что у него диагностировали разрыв связок плеча, сотрясение головного мозга и потерю памяти. Сообщается, что инцидент произошёл в уфимской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой.
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"Прокуратура Ленинского района города Уфы организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет, о происшествии между учениками школы-интерната кадетского корпуса, в результате которого один из них был доставлен в медицинскую организацию", - говорится в релизе прокуратуры региона.
В документе сказано, что сотрудники надзорного ведомства проверят безопасность пребывания детей в учебном учреждении, дадут оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, а также образовательной организации.
"При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщило ведомство.
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