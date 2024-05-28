https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948928175.html

Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате

Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате - РИА Новости, 28.05.2024

Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате

Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию об инциденте в уфимской школе-интернате кадетского корпуса, где избили мальчика. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:46

2024-05-28T15:46

2024-05-28T15:46

происшествия

ленинский район

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

УФА, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Уфы проверяет информацию об инциденте в уфимской школе-интернате кадетского корпуса, где избили мальчика. В соцсетях распространилось видеообращение подростка, который рассказал, что одноклассник поджёг его голову зажигалкой, потом избил. На кадрах мальчик сообщает, что у него диагностировали разрыв связок плеча, сотрясение головного мозга и потерю памяти. Сообщается, что инцидент произошёл в уфимской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой. "Прокуратура Ленинского района города Уфы организовала проверку по информации, размещённой в сети Интернет, о происшествии между учениками школы-интерната кадетского корпуса, в результате которого один из них был доставлен в медицинскую организацию", - говорится в релизе прокуратуры региона. В документе сказано, что сотрудники надзорного ведомства проверят безопасность пребывания детей в учебном учреждении, дадут оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, а также образовательной организации. "При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948909124.html

https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html

ленинский район

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинский район, уфа