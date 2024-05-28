https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948917140.html

В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю

В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю - РИА Новости, 28.05.2024

В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю

Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

происшествия

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следственного управления, будучи пьяным, мужчина утром 25 мая в Железнодорожном районе Читы напал на 17-летнюю девушку, изнасиловал ее, задушил и скрылся. Его задержали через несколько часов. "Следователи Железнодорожного следственного отдела предъявили обвинение 28-летнему жителю города Хилок по пункту "а" части 3 ст. 131 УК РФ, пункту "к" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием)... Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда задержанный арестован на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый частично признал вину и на месте преступления подробно рассказал следователям о деталях. Сообщается также, что ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступление против половой свободы. По действующему законодательству за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе установления обстоятельств этого преступления.

https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948871080.html

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происшествия, россия, чита, хилок, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)