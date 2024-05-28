https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948917140.html
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю - РИА Новости, 28.05.2024
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю
Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
происшествия
россия
чита
хилок
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следственного управления, будучи пьяным, мужчина утром 25 мая в Железнодорожном районе Читы напал на 17-летнюю девушку, изнасиловал ее, задушил и скрылся. Его задержали через несколько часов. "Следователи Железнодорожного следственного отдела предъявили обвинение 28-летнему жителю города Хилок по пункту "а" части 3 ст. 131 УК РФ, пункту "к" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием)... Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда задержанный арестован на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый частично признал вину и на месте преступления подробно рассказал следователям о деталях. Сообщается также, что ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступление против половой свободы. По действующему законодательству за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе установления обстоятельств этого преступления.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948871080.html
https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html
россия
чита
хилок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чита, хилок, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чита, Хилок, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю
СУСК: в Забайкалье арестовали насильника, задушившего 17-летнюю девушку