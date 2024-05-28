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В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю - РИА Новости, 28.05.2024
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15:10 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948917140.html
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю - РИА Новости, 28.05.2024
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю
Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
происшествия
россия
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хилок
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следственного управления, будучи пьяным, мужчина утром 25 мая в Железнодорожном районе Читы напал на 17-летнюю девушку, изнасиловал ее, задушил и скрылся. Его задержали через несколько часов. "Следователи Железнодорожного следственного отдела предъявили обвинение 28-летнему жителю города Хилок по пункту "а" части 3 ст. 131 УК РФ, пункту "к" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием)... Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда задержанный арестован на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый частично признал вину и на месте преступления подробно рассказал следователям о деталях. Сообщается также, что ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступление против половой свободы. По действующему законодательству за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе установления обстоятельств этого преступления.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948871080.html
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происшествия, россия, чита, хилок, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чита, Хилок, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье арестовали насильника, задушившего несовершеннолетнюю

СУСК: в Забайкалье арестовали насильника, задушившего 17-летнюю девушку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Насильника, задушившего несовершеннолетнюю в Забайкалье, во вторник арестовали на два месяца, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следственного управления, будучи пьяным, мужчина утром 25 мая в Железнодорожном районе Читы напал на 17-летнюю девушку, изнасиловал ее, задушил и скрылся. Его задержали через несколько часов.
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"Следователи Железнодорожного следственного отдела предъявили обвинение 28-летнему жителю города Хилок по пункту "а" части 3 ст. 131 УК РФ, пункту "к" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием)... Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда задержанный арестован на два месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый частично признал вину и на месте преступления подробно рассказал следователям о деталях.
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Сообщается также, что ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступление против половой свободы.
По действующему законодательству за такие преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе установления обстоятельств этого преступления.
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ПроисшествияРоссияЧитаХилокАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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