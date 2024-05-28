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В Нефтекамске женщина погибла при пожаре в магазине пиротехники
В Нефтекамске женщина погибла при пожаре в магазине пиротехники - РИА Новости, 28.05.2024
В Нефтекамске женщина погибла при пожаре в магазине пиротехники
Женщина погибла при крупном пожаре в магазине пиротехники в башкирском Нефтекамске, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:33
2024-05-28T14:33
2024-05-28T14:33
происшествия
коммерческая недвижимость
нефтекамск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 28 мая – РИА Новости. Женщина погибла при крупном пожаре в магазине пиротехники в башкирском Нефтекамске, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее спасатели региона сообщали, что в 10.48 (8.48 мск) в Нефтекамске по улице Магистральная загорелся двухэтажный магазин пиротехники. Одна женщина выбралась, еще одна могла остаться в магазине. В ходе тушения обрушился второй этаж здания. "В Нефтекамске магазин пиротехники и офисы выгорели на 150 квадратных метрах. Из-за хлопка обрушился 2-й этаж строения. Самостоятельно из здания успела выйти женщина, она не пострадала. Еще одна, к сожалению, погибла", - сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, спасатели ликвидировали открытое горение, сейчас проливают и разбирают завалы.
https://ria.ru/20240528/pozhar-1948817109.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске женщина погибла при пожаре в магазине пиротехники
МЧС: при пожаре в магазине пиротехники в башкирском Нефтекамске погибла женщина