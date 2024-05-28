https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948889036.html

В Кузбассе ищут пенсионерку, заблудившуюся в Тайге

В Кузбассе ищут пенсионерку, заблудившуюся в Тайге - РИА Новости, 28.05.2024

В Кузбассе ищут пенсионерку, заблудившуюся в Тайге

Пенсионерка из Кузбасса пошла в тайгу за черемшой и заблудилась, ее разыскивают полицейские и волонтеры, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:50

2024-05-28T13:50

2024-05-28T13:50

происшествия

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КЕМЕРОВО, 28 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Кузбасса пошла в тайгу за черемшой и заблудилась, ее разыскивают полицейские и волонтеры, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Сообщение о том, что в тайге в районе поселка Чуазас во время сбора черемши заблудилась 75-летняя женщина, поступило в полицию города Мыски вечером 26 мая. "Полицейские выяснили: женщина ушла в лес рано утром, а около 17 часов позвонила соседке и сообщила, что не может найти дорогу обратно. После этого ее телефон оказался отключен. Сотрудниками ОМВД России по г. Мыски на месте развернуты поисковые мероприятия, которые продолжаются без остановки", – говорится в сообщении. Отмечается, что пожилую женщину разыскивают несколько десятков человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры поискового отряда, представители администрации, охотники. "Поиски осложняются дождливой погодой, особенностями таежной местности. Кроме того, в районе исчезновения пенсионерки отсутствует мобильная связь", – уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240526/telo-1948467287.html

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происшествия, мыски, россия