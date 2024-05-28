https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html

Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле

Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле - РИА Новости, 28.05.2024

Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле

Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:33

2024-05-28T13:33

2024-05-28T13:38

анталья (провинция)

россия

происшествия

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Sabah. "Сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Они открыли номер сами и обнаружили туристку лежащей без движения", - сообщила газета. Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть женщины. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью, начата проверка.

https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html

анталья (провинция)

россия

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2024

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анталья (провинция), россия, происшествия