https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле - РИА Новости, 28.05.2024
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле
Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:33
2024-05-28T13:33
2024-05-28T13:38
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Sabah. "Сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Они открыли номер сами и обнаружили туристку лежащей без движения", - сообщила газета. Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть женщины. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью, начата проверка.
https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html
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анталья (провинция), россия, происшествия
Анталья (провинция), Россия, Происшествия
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле
Sabah: туристку из России нашли мертвой в отеле в турецкой провинции Анталья
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья, сообщила во вторник газета Sabah.
"Сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Они открыли номер сами и обнаружили туристку лежащей без движения", - сообщила газета.
Прибывшие по вызову медики зафиксировали смерть женщины.
Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью, начата проверка.