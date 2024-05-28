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В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки из Уфы, скончавшейся после плановой операции в московской РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
уфа
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки из Уфы, скончавшейся после плановой операции в московской клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 22-летней пациентки из Уфы, которая, по сообщениям СМИ, скончалась после плановой операции в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
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уфа
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы
Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки из Уфы после плановой операции