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В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы - РИА Новости, 28.05.2024
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13:03 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948876435.html
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки из Уфы, скончавшейся после плановой операции в московской РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:03
2024-05-28T13:03
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
уфа
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки из Уфы, скончавшейся после плановой операции в московской клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 22-летней пациентки из Уфы, которая, по сообщениям СМИ, скончалась после плановой операции в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
москва
московская область (подмосковье)
уфа
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Москве выясняют причины гибели пациентки из Уфы

Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки из Уфы после плановой операции

© iStock.com / Narongrit SritanaМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / Narongrit Sritana
Медицинское оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки из Уфы, скончавшейся после плановой операции в московской клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 22-летней пациентки из Уфы, которая, по сообщениям СМИ, скончалась после плановой операции в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)УфаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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