Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948873685.html
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии - РИА Новости, 28.05.2024
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии
Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:56
2024-05-28T12:56
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Гошину назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. По информации суда, прокурор затребовал для него 7 лет лишения свободы. 43-летнего Гошина судили за мошеннические действия в отношении имущества организации и ее владельца (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда По данным "Коммерсанта", предпринимателя обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", сам Гошин вину не признает.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии

Суд приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" к пяти годам колонии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Скульптура "Фемида". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Гошину назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По информации суда, прокурор затребовал для него 7 лет лишения свободы.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
43-летнего Гошина судили за мошеннические действия в отношении имущества организации и ее владельца (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда
По данным "Коммерсанта", предпринимателя обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", сам Гошин вину не признает.
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Советника орловского губернатора отправили под стражу
27 мая, 16:53
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала