https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948873685.html
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии - РИА Новости, 28.05.2024
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии
Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:56
2024-05-28T12:56
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Гошину назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. По информации суда, прокурор затребовал для него 7 лет лишения свободы. 43-летнего Гошина судили за мошеннические действия в отношении имущества организации и ее владельца (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда По данным "Коммерсанта", предпринимателя обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", сам Гошин вину не признает.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приговорил владельца юридической фирмы к пяти годам колонии
Суд приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" к пяти годам колонии
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии владельца юридической фирмы "Гошин Групп" и компании "АСБ Рекордс" Александра Гошина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Гошину назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По информации суда, прокурор затребовал для него 7 лет лишения свободы.
43-летнего Гошина судили за мошеннические действия в отношении имущества организации и ее владельца (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он взят под стражу в зале суда
По данным "Коммерсанта", предпринимателя обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова, сумма ущерба по этому делу составляет 362 миллиона рублей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела", сам Гошин вину не признает.