https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948871080.html

Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок

Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок - РИА Новости, 28.05.2024

Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и изнасиловании двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:49

2024-05-28T12:49

2024-05-28T12:49

происшествия

жилье

россия

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ивановская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и изнасиловании двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину и изнасиловал её, после чего задушил, похитил телефон и ювелирные украшения. Затем он частично закопал тело погибшей в землю, прикрыл его ветками деревьев и поджег, после чего скрылся с места преступления. Кроме того, сообщает региональное СУСК, 22 июня 2023 года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера, после чего нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, он скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием), статье 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера) и статье 158 УК РФ (кража). "Вину в совершении преступлений мужчина признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html

https://ria.ru/20231222/pensioner-1917471561.html

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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)