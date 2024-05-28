https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948871080.html
Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок
Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок - РИА Новости, 28.05.2024
Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок
Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и изнасиловании двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:49
2024-05-28T12:49
2024-05-28T12:49
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и изнасиловании двух пенсионерок, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в начале июня 2023 года 42-летний мужчина в лесополосе около деревни Филино Ивановской области напал на собиравшую в лесу грибы 63-летнюю женщину и изнасиловал её, после чего задушил, похитил телефон и ювелирные украшения. Затем он частично закопал тело погибшей в землю, прикрыл его ветками деревьев и поджег, после чего скрылся с места преступления. Кроме того, сообщает региональное СУСК, 22 июня 2023 года в лесу в Починковском районе Нижегородской области обвиняемый напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера, после чего нанес потерпевшей не менее 22 ударов ножом в область шеи и туловища. Убедившись в том, что жертва скончалась, он скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием), статье 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера) и статье 158 УК РФ (кража). "Вину в совершении преступлений мужчина признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html
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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Нижегородская область, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Нижегородской области будут судить за убийство двух пенсионерок
СК: нижегородца будут судить за убийство и изнасилование двух пенсионерок