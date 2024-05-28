https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948984466.html

В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре

В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре - РИА Новости, 28.05.2024

В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре

Четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка Свердловской области, им будет предоставлено маневренное жилье, сообщил глава Артинского городского... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:00

2024-05-28T19:00

2024-05-28T19:00

происшествия

жилье

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924781369_0:86:3231:1903_1920x0_80_0_0_6dd8c70523014edadded596da192322e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка Свердловской области, им будет предоставлено маневренное жилье, сообщил глава Артинского городского округа Алексей Константинов. "Пострадало четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жильё. Сегодня они размещены к родственникам", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Ранее в региональном главке МЧС информировали, что днем во вторник в деревне Берёзовка Артинского городского округа начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован, был спасен один человек, информации о пострадавших к спасателям не поступало. Как отмечали окружные власти, для жителей Берёзовки при необходимости будут подготовлены пункты временного размещения, специалисты проведут оперативную оценку ущерба. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку. По последней информации МЧС, спасатели увеличили группировку, задействованную в тушении пожара, до 84 человек и 18 единиц спецтехники. По открытым данным, в деревне Берёзовка проживает порядка 488 человек.

https://ria.ru/20240216/pozhar-1927703340.html

https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)