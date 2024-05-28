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В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре - РИА Новости, 28.05.2024
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19:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948984466.html
В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре
В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре - РИА Новости, 28.05.2024
В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре
Четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка Свердловской области, им будет предоставлено маневренное жилье, сообщил глава Артинского городского... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:00
2024-05-28T19:00
происшествия
жилье
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка Свердловской области, им будет предоставлено маневренное жилье, сообщил глава Артинского городского округа Алексей Константинов. "Пострадало четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жильё. Сегодня они размещены к родственникам", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Ранее в региональном главке МЧС информировали, что днем во вторник в деревне Берёзовка Артинского городского округа начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован, был спасен один человек, информации о пострадавших к спасателям не поступало. Как отмечали окружные власти, для жителей Берёзовки при необходимости будут подготовлены пункты временного размещения, специалисты проведут оперативную оценку ущерба. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку. По последней информации МЧС, спасатели увеличили группировку, задействованную в тушении пожара, до 84 человек и 18 единиц спецтехники. По открытым данным, в деревне Берёзовка проживает порядка 488 человек.
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927703340.html
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происшествия, жилье, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре

В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Четыре семьи потеряли дома при пожаре в деревне Берёзовка Свердловской области, им будет предоставлено маневренное жилье, сообщил глава Артинского городского округа Алексей Константинов.
"Пострадало четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жильё. Сегодня они размещены к родственникам", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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Ранее в региональном главке МЧС информировали, что днем во вторник в деревне Берёзовка Артинского городского округа начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован, был спасен один человек, информации о пострадавших к спасателям не поступало.
Как отмечали окружные власти, для жителей Берёзовки при необходимости будут подготовлены пункты временного размещения, специалисты проведут оперативную оценку ущерба. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку.
По последней информации МЧС, спасатели увеличили группировку, задействованную в тушении пожара, до 84 человек и 18 единиц спецтехники.
По открытым данным, в деревне Берёзовка проживает порядка 488 человек.
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ПроисшествияЖильеСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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