https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948962899.html

Трех судей в Уфе отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка

Трех судей в Уфе отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка - РИА Новости, 28.05.2024

Трех судей в Уфе отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка

Квалификационная коллегия судей Башкирии отправила в отставку трех судей в Уфе, которые захотели прекратить свои полномочия после дисциплинарного взыскания... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:46

2024-05-28T17:46

2024-05-28T17:46

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УФА, 28 мая – РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Башкирии отправила в отставку трех судей в Уфе, которые захотели прекратить свои полномочия после дисциплинарного взыскания из-за незаконного осуждения подростка. В феврале 2022 года правоохранители задержали 15-летнего Константина и его маму, у которых нашли мефедрон. Подросток в суде пояснял, что не знал о наркотиках, думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мать. В декабре его осудили на 3 года. После множества апелляций в марте 2024 года суд признал его невиновным и выпустил из СИЗО. Ранее, адвокат мальчика сообщал, что за подростка подал в суд иск Минфину РФ о компенсации в размере 100 миллионов рублей. Также защитник сообщал, что мать Константина, которую лишили свободы на 7 лет, продолжает отбывать наказание, а его отец написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием наказать всех виновных, кто вынес в отношении сына незаконное решение. Депутат Госдумы, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что после его обращения о нашумевшей истории с подростком в отставку отправили двух судей Демского районного суда и судью Верховного суда. "Буду и дальше следить за этим делом. Этот случай – пример вопиющего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка и действующего законодательства со стороны судебной системы", - добавил Сидякин. На сайте квалификационной коллегии судей Башкирии говорится, что рассмотрено заключение комиссии по проверке сведений, поступивших от депутата Госдумы Сидякина А.Г., а также обращения Реброва А.В. в отношении судьи Демского районного суда города Уфы Верещак, председателя Демского райсуда Идиатулина и судьи Верховного суда Башкирии Каскинбаева. По данным коллегии, комиссия признала в их действиях наличие дисциплинарного проступка и наложила на них дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Также коллегия удовлетворила их заявления об отставке.

https://ria.ru/20240525/delo-1948326569.html

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948935206.html

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происшествия, россия, уфа, александр сидякин, александр бастрыкин, игорь краснов, госдума рф