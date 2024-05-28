https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948961665.html

В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж

В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.05.2024

В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж

Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам колонии за передачу разведуправлению Украины данных о российских... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:40

2024-05-28T17:40

2024-05-28T17:40

происшествия

россия

украина

ростовская область

ростовский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам колонии за передачу разведуправлению Украины данных о российских подразделениях в зоне спецоперации, сообщило УФСБ России по Ростовской области. "Оперативники и следователи ФСБ России установили, что Иван Милованов, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил РФ и техники. Как уточнили РИА Новости в областном УФСБ, Милованов - гражданский. Уголовное дело было возбуждено по статье "Шпионаж". "Ростовский областной суд, признав Милованова виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html

https://ria.ru/20231215/fsb-1915975080.html

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происшествия, россия, украина, ростовская область, ростовский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины