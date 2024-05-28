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В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.05.2024
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17:40 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948961665.html
В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж
В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 28.05.2024
В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж
Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам колонии за передачу разведуправлению Украины данных о российских... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:40
2024-05-28T17:40
происшествия
россия
украина
ростовская область
ростовский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам колонии за передачу разведуправлению Украины данных о российских подразделениях в зоне спецоперации, сообщило УФСБ России по Ростовской области. "Оперативники и следователи ФСБ России установили, что Иван Милованов, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении. Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил РФ и техники. Как уточнили РИА Новости в областном УФСБ, Милованов - гражданский. Уголовное дело было возбуждено по статье "Шпионаж". "Ростовский областной суд, признав Милованова виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html
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происшествия, россия, украина, ростовская область, ростовский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Ростовская область, Ростовский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Ростовской области украинец получил десять лет колонии за шпионаж

Суд приговорил украинца Милованова к десяти годам колонии за шпионаж в зоне СВО

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам колонии за передачу разведуправлению Украины данных о российских подразделениях в зоне спецоперации, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
"Оперативники и следователи ФСБ России установили, что Иван Милованов, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.
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Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил РФ и техники. Как уточнили РИА Новости в областном УФСБ, Милованов - гражданский.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Шпионаж".
"Ростовский областной суд, признав Милованова виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
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ПроисшествияРоссияУкраинаРостовская областьРостовский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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