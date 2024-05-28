https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948946253.html

В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле

В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 28.05.2024

В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле

Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, которую в салоне оставили родители, ушедшие собирать... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:49

2024-05-28T16:49

2024-05-28T16:49

происшествия

россия

красногвардейский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, которую в салоне оставили родители, ушедшие собирать клубнику, сообщили в региональном управлении СК РФ. "По факту гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе. В понедельник в ведомстве рассказали, что родители приехали на поле для сбора клубники, оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась. По данным МЧС РФ, погибла 3-летняя девочка - "оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине". С целью установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, добавили в СК.

https://ria.ru/20240525/obstrel-1948364763.html

https://ria.ru/20240527/rebenok-1948662604.html

россия

красногвардейский район

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происшествия, россия, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)