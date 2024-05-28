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В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле
В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 28.05.2024
В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле
Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, которую в салоне оставили родители, ушедшие собирать... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:49
2024-05-28T16:49
2024-05-28T16:49
происшествия
россия
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, которую в салоне оставили родители, ушедшие собирать клубнику, сообщили в региональном управлении СК РФ. "По факту гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе. В понедельник в ведомстве рассказали, что родители приехали на поле для сбора клубники, оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась. По данным МЧС РФ, погибла 3-летняя девочка - "оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине". С целью установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, добавили в СК.
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948364763.html
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происшествия, россия, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее завели дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле
СК возбудил дело после гибели ребенка в загоревшемся автомобиле в Адыгее