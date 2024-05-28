https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948813537.html

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому из-за проверки документов - РИА Новости, 28.05.2024

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

Мужчина в Красноярске сломал ногу полицейскому за то, что правоохранители остановили его для проверки документов, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:27

2024-05-28T07:27

2024-05-28T07:27

происшествия

россия

красноярск

ленинский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Мужчина в Красноярске сломал ногу полицейскому за то, что правоохранители остановили его для проверки документов, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК России по региону. По версии следствия, вечером 26 мая инспекторы ДПС осуществляли дежурство по обеспечению безопасности дорожного движения. На территории Ленинского района Красноярска около дома по улице 3-я Шинная они заметили подозрительного мужчину. Остановив его для проверки документов и на причастность к совершению преступлений, мужчина, недовольный действиями правоохранителей, оказал сопротивление. "В результате сопротивления (мужчины - ред.) один из полицейских получил телесные повреждения в виде перелома правой голени... Следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве уточняют, что мужчина уже привлекается к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240214/frantsiya-1927213368.html

https://ria.ru/20240505/proverka-1944012252.html

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красноярск

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происшествия, россия, красноярск, ленинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)