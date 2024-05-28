https://ria.ru/20240528/produkty-1948969371.html
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024 - РИА Новости, 28.05.2024
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024
Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:07
2024-05-28T18:07
2024-05-28T18:07
экономика
россия
шанхай
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948965079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b23cc886ec7160988686a723dfe8cb5.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."77 российских производителей продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования из 13 регионов России сегодня начали свою работу на выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ)", - говорится в сообщении.ЦПЭ все больше предпочитают межрегиональную кооперацию, которая позволяет достигать больших результатов при меньших вложениях, а также создавать экосистему для развития межрегиональных связей самого бизнеса, что в свою очередь повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.Такой формат поддержки на SIAL China позволит российским производителям ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также принять участие в мероприятиях продовольственного рынка по увеличению эффективности взаимодействия розничных сетей и поставщиков и провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами о заключении экспортных контрактов.Для компаний сегмента МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. ЦПЭ берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.Для получения подобной поддержки ЦПЭ достаточно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт" на услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта".
https://ria.ru/20240528/innovatsii-1948963992.html
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
россия
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948965079_44:0:1004:720_1920x0_80_0_0_4ca943c131375fc980134262dc4a5304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Шанхай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"77 российских производителей продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования из 13 регионов России сегодня начали свою работу на выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ)", - говорится в сообщении.
ЦПЭ все больше предпочитают межрегиональную кооперацию, которая позволяет достигать больших результатов при меньших вложениях, а также создавать экосистему для развития межрегиональных связей самого бизнеса
, что в свою очередь повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.
Такой формат поддержки на SIAL China позволит российским производителям ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также принять участие в мероприятиях продовольственного рынка по увеличению эффективности взаимодействия розничных сетей и поставщиков и провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами о заключении экспортных контрактов.
Для компаний сегмента МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. ЦПЭ берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
Для получения подобной поддержки ЦПЭ достаточно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт" на услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта".