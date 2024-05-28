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Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024 - РИА Новости, 28.05.2024
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18:07 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/produkty-1948969371.html
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024 - РИА Новости, 28.05.2024
Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024
Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:07
2024-05-28T18:07
экономика
россия
шанхай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."77 российских производителей продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования из 13 регионов России сегодня начали свою работу на выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ)", - говорится в сообщении.ЦПЭ все больше предпочитают межрегиональную кооперацию, которая позволяет достигать больших результатов при меньших вложениях, а также создавать экосистему для развития межрегиональных связей самого бизнеса, что в свою очередь повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.Такой формат поддержки на SIAL China позволит российским производителям ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также принять участие в мероприятиях продовольственного рынка по увеличению эффективности взаимодействия розничных сетей и поставщиков и провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами о заключении экспортных контрактов.Для компаний сегмента МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. ЦПЭ берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.Для получения подобной поддержки ЦПЭ достаточно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт" на услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта".
https://ria.ru/20240528/innovatsii-1948963992.html
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
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экономика, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Шанхай, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024

© Фото : пресс-служба РЭЦПочти 80 компаний из РФ представили свои продукты питания на SIAL China 2024
Почти 80 компаний из РФ представили свои продукты питания на SIAL China 2024 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"77 российских производителей продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования из 13 регионов России сегодня начали свою работу на выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ)", - говорится в сообщении.
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ЦПЭ все больше предпочитают межрегиональную кооперацию, которая позволяет достигать больших результатов при меньших вложениях, а также создавать экосистему для развития межрегиональных связей самого бизнеса, что в свою очередь повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.
Такой формат поддержки на SIAL China позволит российским производителям ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также принять участие в мероприятиях продовольственного рынка по увеличению эффективности взаимодействия розничных сетей и поставщиков и провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами о заключении экспортных контрактов.
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Для компаний сегмента МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. ЦПЭ берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
Для получения подобной поддержки ЦПЭ достаточно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт" на услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта".
 
ЭкономикаРоссияШанхайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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