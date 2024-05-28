https://ria.ru/20240528/produkty-1948969371.html

Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024

Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024 - РИА Новости, 28.05.2024

Почти 80 компаний из России представили продукты питания на SIAL China 2024

Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:07

2024-05-28T18:07

2024-05-28T18:07

экономика

россия

шанхай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 75 производителей продуктов питания из России участвуют в выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."77 российских производителей продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования из 13 регионов России сегодня начали свою работу на выставке SIAL China 2024 в Шанхае при содействии центров поддержки экспорта (ЦПЭ)", - говорится в сообщении.ЦПЭ все больше предпочитают межрегиональную кооперацию, которая позволяет достигать больших результатов при меньших вложениях, а также создавать экосистему для развития межрегиональных связей самого бизнеса, что в свою очередь повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.Такой формат поддержки на SIAL China позволит российским производителям ознакомиться с инновациями в сфере продовольствия, а также принять участие в мероприятиях продовольственного рынка по увеличению эффективности взаимодействия розничных сетей и поставщиков и провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами о заключении экспортных контрактов.Для компаний сегмента МСП подобное участие в выставках с ЦПЭ является бесплатным. ЦПЭ берут на себя все расходы за разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей и организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.Для получения подобной поддержки ЦПЭ достаточно заполнить заявку на платформе "Мой экспорт" на услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта".

https://ria.ru/20240528/innovatsii-1948963992.html

https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

россия

шанхай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, шанхай, российский экспортный центр (рэц)