В Забайкалье пожар уничтожил жилой дом и заброшенные постройки
В Забайкалье пожар уничтожил жилой дом и заброшенные постройки в отдаленном селе
Сотрудники МЧС Забайкалья. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Накануне перекинувшийся из леса пожар уничтожил один жилой дом в отдаленном селе Забайкальского края и заброшенные постройки, сообщает правительство региона.
Ранее глава Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар в Каларском округе перешел из леса в село Неляты, горели два дома. По его словам, в селе живет восемь человек (две семьи), все они самостоятельно эвакуировались. Позже правительство региона информировало, что люди находятся в безопасности. Сообщалось также, что жителей во вторник перевезут в село Чару во временный пункт размещения, а по поручению губернатора семьи получат всю необходимую помощь. Прокуратура Каларского района организовала проверку по факту произошедшего.
"В селе сгорели заброшенные постройки, а также один жилой дом. Доступ к селу ограничен: здесь нет дорог, жители летом добираются по реке... Всего до пожара в селе насчитывалось четыре жилых дома. На момент возгорания в населенном пункте находилось восемь человек, в том числе 14-летний подросток. Один жилой дом полностью уничтожен огнем. В нем проживало два человека. Осталось три дома, на данный момент решается вопрос о восстановлении в них электричества", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, на месте работают пожарные, в населенный пункт вылетел глава района и прокурор, они заберут двоих жителей, желающих уехать. Их доставят в село Чару. Уточняется, что три семьи покидать село пока не планируют. По реке на данный момент в качестве подмоги добирается до места опергруппа пожарных. Также в Неляты вылетели специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" из Могочи.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня свяжется с жителями села. По его поручению люди получат всю необходимую помощь и денежные компенсации в кратчайшие сроки", - добавляется в сообщении.
Село Неляты расположено в 250 километрах к западу от районного центра, села Чара, в 30 километрах от железнодорожной станции Куанда, на правом берегу реки Витим. Согласно данным реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края, в 2021 году в селе проживали 46 человек.
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Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, с 20 мая. С 28 марта на территории региона действует особый противопожарный режим. Минприроды региона сообщает, что в крае горит более 26 тысяч гектаров леса. Зафиксированы 19 пожаров в Газимуро-Заводском (3), Каларском, Калганском (2), Могочинском (2), Нерчинско-Заводском (2), Сретенском (3), Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском (2), Читинском (2) и Шелопугинском районах.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории Забайкалья зарегистрировано 424 лесных пожара на общей площади более 170 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату приходилось 254 пожара на 48 тысячах гектаров.
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