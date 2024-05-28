https://ria.ru/20240528/pozhar-1948817109.html

В Забайкалье пожар уничтожил жилой дом и заброшенные постройки

В Забайкалье пожар уничтожил жилой дом и заброшенные постройки - РИА Новости, 28.05.2024

В Забайкалье пожар уничтожил жилой дом и заброшенные постройки

Накануне перекинувшийся из леса пожар уничтожил один жилой дом в отдаленном селе Забайкальского края и заброшенные постройки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:52

2024-05-28T08:52

2024-05-28T08:52

происшествия

забайкальский край

могоча

александр осипов

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Накануне перекинувшийся из леса пожар уничтожил один жилой дом в отдаленном селе Забайкальского края и заброшенные постройки, сообщает правительство региона. Ранее глава Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар в Каларском округе перешел из леса в село Неляты, горели два дома. По его словам, в селе живет восемь человек (две семьи), все они самостоятельно эвакуировались. Позже правительство региона информировало, что люди находятся в безопасности. Сообщалось также, что жителей во вторник перевезут в село Чару во временный пункт размещения, а по поручению губернатора семьи получат всю необходимую помощь. Прокуратура Каларского района организовала проверку по факту произошедшего. "В селе сгорели заброшенные постройки, а также один жилой дом. Доступ к селу ограничен: здесь нет дорог, жители летом добираются по реке... Всего до пожара в селе насчитывалось четыре жилых дома. На момент возгорания в населенном пункте находилось восемь человек, в том числе 14-летний подросток. Один жилой дом полностью уничтожен огнем. В нем проживало два человека. Осталось три дома, на данный момент решается вопрос о восстановлении в них электричества", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, на месте работают пожарные, в населенный пункт вылетел глава района и прокурор, они заберут двоих жителей, желающих уехать. Их доставят в село Чару. Уточняется, что три семьи покидать село пока не планируют. По реке на данный момент в качестве подмоги добирается до места опергруппа пожарных. Также в Неляты вылетели специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" из Могочи. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня свяжется с жителями села. По его поручению люди получат всю необходимую помощь и денежные компенсации в кратчайшие сроки", - добавляется в сообщении. Село Неляты расположено в 250 километрах к западу от районного центра, села Чара, в 30 километрах от железнодорожной станции Куанда, на правом берегу реки Витим. Согласно данным реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края, в 2021 году в селе проживали 46 человек. Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, с 20 мая. С 28 марта на территории региона действует особый противопожарный режим. Минприроды региона сообщает, что в крае горит более 26 тысяч гектаров леса. Зафиксированы 19 пожаров в Газимуро-Заводском (3), Каларском, Калганском (2), Могочинском (2), Нерчинско-Заводском (2), Сретенском (3), Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском (2), Читинском (2) и Шелопугинском районах. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Забайкалья зарегистрировано 424 лесных пожара на общей площади более 170 тысяч гектаров. В прошлом году на эту дату приходилось 254 пожара на 48 тысячах гектаров.

https://ria.ru/20240522/les-1947563211.html

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943372401.html

https://ria.ru/20230517/pozharnye-1872296008.html

https://ria.ru/20240314/pozhar-1932967682.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, могоча, александр осипов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии