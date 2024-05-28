https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html

"Срочно воспользоваться": СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины

"Срочно воспользоваться": СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины - РИА Новости, 28.05.2024

"Срочно воспользоваться": СМИ раскрыли, на что пойдет Запад из-за Украины

Киеву и его западным партнерам придется смириться с потерей Украиной территорий ради проведения мирных переговоров с Москвой и завершения конфликта, пишет... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:56

2024-05-28T10:56

2024-05-28T10:56

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киеву и его западным партнерам придется смириться с потерей Украиной территорий ради проведения мирных переговоров с Москвой и завершения конфликта, пишет обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич."Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью", — отметил он.Марчетич подчеркнул, что Запад уже однажды, а именно в 2022 году, отказался от переговоров с Россией. Результаты этого решения оказались катастрофическими для Украины, добавил он. Эксперт резюмировал, что переговоры с последующим прекращением конфликта станут лучшим вариантом развития событий как для Украины, так и для всего мира.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

https://ria.ru/20240528/ursula-1948822223.html

https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин