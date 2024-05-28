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В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 28.05.2024 (обновлено: 16:19 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/postradavshiy-1948933011.html
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.05.2024
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:01
2024-05-28T16:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель - у мужчины осколочное ранение левого бедра. Пострадавший самостоятельно добрался до лечебного учреждения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что при взрыве поврежден забор в частном домовладении.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

Гладков: в белгородском селе Щетиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель - у мужчины осколочное ранение левого бедра. Пострадавший самостоятельно добрался до лечебного учреждения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что при взрыве поврежден забор в частном домовладении.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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