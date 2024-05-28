https://ria.ru/20240528/postradavshiy-1948933011.html

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 28.05.2024

В белгородском селе при атаке дрона пострадал мужчина

Мужчина получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:01

2024-05-28T16:01

2024-05-28T16:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель - у мужчины осколочное ранение левого бедра. Пострадавший самостоятельно добрался до лечебного учреждения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что при взрыве поврежден забор в частном домовладении.Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, украина