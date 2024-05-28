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Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы - РИА Новости, 28.05.2024
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22:03 28.05.2024 (обновлено: 23:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/popravki-1949009321.html
Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы
Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, сообщается в материалах ведомства. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:03
2024-05-28T23:29
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, сообщается в материалах ведомства. &quot;Минфин России внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства&quot;, — говорится в тексте.В первую очередь речь идет о новой прогрессивной шкале НДФЛ:Уточняется, что повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. &quot;К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего одну тысячу рублей дополнительно (или на 12 тысяч рублей больше за год с годового дохода в три миллиона рублей). Зарабатывающий 400 тысяч рублей — четыре тысячи рублей (или 48 тысяч рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 миллиона рублей в год)&quot;, — поясняется в материалах.Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Эта мера коснется примерно половины российских семей с двумя и более детьми.В свою очередь, доходы участников специальной военной операции предлагается вывести из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок налогообложения."Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны. Это соответствует пониманию справедливости в нашем обществе — об этом договорились на площадке Госдумы в ходе парламентских слушаний", — подчеркнули в министерстве.Помимо этого, россиянам, сдающим нормы ГТО и ежегодно проходящим диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ. Предполагается, что эта мера будет применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении этого налога по аналогии с иными стандартными вычетами.Как отметили в Минфине, даже с прогрессивной шкалой НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны.Кроме того, министерство предложило сохранить налоговый режим для самозанятых, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года.Минфин также предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, сохранив при этом "дедушкину оговорку" — принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. &quot;То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются&quot;, — поясняется в материалах.Уточняется, что эта мера позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин.Что касается ставок НДС, то их предложено оставить на нынешнем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции.Минфин также предложил повысить пороги для применения "упрощенки" и ввести уплату НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей за налоговый период. Кроме того, речь идет о бессрочном продлении возможности применения налогового инвествычета и режима региональных инвестпроектов.В свою очередь, предприниматели смогут избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления и начав работать "вбелую". Помимо этого, ведомство предложило увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза. Также речь идет о введении акциза для производителей азотных удобрений на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 рублей за тысячу кубометров.Поправки также коснутся акцизного налогообложения по ряду категорий товаров, где выявили злоупотребления. В частности, предлагается обложить медицинский спирт акцизом по ставке обычного спирта, а также ввести акциз на жидкий никотин.Уточняется, что Госдума может принять эти изменения уже в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных при послании Федеральному собранию. Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что при разработке параметров справедливой налоговой системы максимально использовались рекомендации депутатов."Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — подчеркнул он. По словам министра, работу над этим законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

Минфин РФ внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, сообщается в материалах ведомства.
«

"Минфин России внес в правительство России пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства", — говорится в тексте.

Прогрессивная шкала налогообложения
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Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
В первую очередь речь идет о новой прогрессивной шкале НДФЛ:
  • базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;
  • при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;
  • доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;
  • при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;
  • доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.
Уточняется, что повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%.
«

"К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего одну тысячу рублей дополнительно (или на 12 тысяч рублей больше за год с годового дохода в три миллиона рублей). Зарабатывающий 400 тысяч рублей — четыре тысячи рублей (или 48 тысяч рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 миллиона рублей в год)", — поясняется в материалах.

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Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.
Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Эта мера коснется примерно половины российских семей с двумя и более детьми.
В свою очередь, доходы участников специальной военной операции предлагается вывести из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок налогообложения.
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«
"Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны. Это соответствует пониманию справедливости в нашем обществе — об этом договорились на площадке Госдумы в ходе парламентских слушаний", — подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, россиянам, сдающим нормы ГТО и ежегодно проходящим диспансеризацию, предлагается предоставлять получение налогового вычета по НДФЛ. Предполагается, что эта мера будет применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении этого налога по аналогии с иными стандартными вычетами.
Как отметили в Минфине, даже с прогрессивной шкалой НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны.
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Кроме того, министерство предложило сохранить налоговый режим для самозанятых, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Физлица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.

Минфин также предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, сохранив при этом "дедушкину оговорку" — принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства.
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«

"То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются", — поясняется в материалах.

Уточняется, что эта мера позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования курсовых экспортных пошлин.
Что касается ставок НДС, то их предложено оставить на нынешнем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции.
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Минфин также предложил повысить пороги для применения "упрощенки" и ввести уплату НДС для компаний с доходами более 60 миллионов рублей за налоговый период. Кроме того, речь идет о бессрочном продлении возможности применения налогового инвествычета и режима региональных инвестпроектов.
В свою очередь, предприниматели смогут избежать возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы в рамках амнистии, добровольно отказавшись от схем дробления и начав работать "вбелую".
Помимо этого, ведомство предложило увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия — в 2,3 раза, фосфора — в 2 раза. Также речь идет о введении акциза для производителей азотных удобрений на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 рублей за тысячу кубометров.
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Поправки также коснутся акцизного налогообложения по ряду категорий товаров, где выявили злоупотребления. В частности, предлагается обложить медицинский спирт акцизом по ставке обычного спирта, а также ввести акциз на жидкий никотин.
Уточняется, что Госдума может принять эти изменения уже в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных при послании Федеральному собранию. Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что при разработке параметров справедливой налоговой системы максимально использовались рекомендации депутатов.
«
"Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — подчеркнул он.
По словам министра, работу над этим законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
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