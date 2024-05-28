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В Польше опасное предложение Зеленского встретили твердым отказом - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/polsha-1948927323.html
В Польше опасное предложение Зеленского встретили твердым отказом
В Польше опасное предложение Зеленского встретили твердым отказом - РИА Новости, 28.05.2024
В Польше опасное предложение Зеленского встретили твердым отказом
У Польши нет ни возможности сбивать российские ракеты над Украиной, как предлагает Зеленский, ни желания воевать с ядерной державой, заявил польский генерал... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:48
2024-05-28T15:48
специальная военная операция на украине
польша
украина
россия
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У Польши нет ни возможности сбивать российские ракеты над Украиной, как предлагает Зеленский, ни желания воевать с ядерной державой, заявил польский генерал Томаш Древняк изданию Do Rzeczy."Если рассматривать такую возможность чисто теоретически, с территории Польши мы могли бы действовать на дистанции 60-70 км, то есть неизвестно, смогли ли бы мы защитить хотя бы Львов. Мы не можем оказать Украине какую-то существенную помощь со своей территории", — сказал генерал, добавив, что эффективное противостояние российским ракетам возможно лишь при заходе польских самолетов в воздушное пространство Украины.Древняк также подчеркнул, что подобный шаг Польши означал бы прямое вступление в конфликт и мог бы спровоцировать Россию на нанесение превентивных ударов по объектам в странах НАТО."Украина хотела бы, чтобы Польша и другие страны НАТО вступили в военный конфликт, а у нас нет желания воевать с ядерной державой &lt;…&gt; У нас есть определенные союзнические обязательства, и такое размахивание сабелькой вслепую может обойтись нам очень дорого ", — сказал он.На прошлой неделе глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать самолеты и ракеты ВС России над территорией Украины. При этом генсек Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса, заявив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/polsha-1948849869.html
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польша, украина, россия, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
В Польше опасное предложение Зеленского встретили твердым отказом

Генерал Древняк: Польша не желает воевать с Россией по требованию Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У Польши нет ни возможности сбивать российские ракеты над Украиной, как предлагает Зеленский, ни желания воевать с ядерной державой, заявил польский генерал Томаш Древняк изданию Do Rzeczy.
"Если рассматривать такую возможность чисто теоретически, с территории Польши мы могли бы действовать на дистанции 60-70 км, то есть неизвестно, смогли ли бы мы защитить хотя бы Львов. Мы не можем оказать Украине какую-то существенную помощь со своей территории", — сказал генерал, добавив, что эффективное противостояние российским ракетам возможно лишь при заходе польских самолетов в воздушное пространство Украины.
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Древняк также подчеркнул, что подобный шаг Польши означал бы прямое вступление в конфликт и мог бы спровоцировать Россию на нанесение превентивных ударов по объектам в странах НАТО.
"Украина хотела бы, чтобы Польша и другие страны НАТО вступили в военный конфликт, а у нас нет желания воевать с ядерной державой <…> У нас есть определенные союзнические обязательства, и такое размахивание сабелькой вслепую может обойтись нам очень дорого ", — сказал он.
На прошлой неделе глава киевского режима в интервью New York Times заявил, что НАТО должна сбивать самолеты и ракеты ВС России над территорией Украины. При этом генсек Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса, заявив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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