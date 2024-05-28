https://ria.ru/20240528/polka-1948960330.html

Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до конца весны

Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до конца весны - РИА Новости, 28.05.2024

Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до конца весны

Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 31 мая текущего года, чтобы создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:31

2024-05-28T17:31

2024-05-28T17:31

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Рыбохозяйственную полку в Астраханской области продлили до 31 мая текущего года, чтобы создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги, сообщает администрация губернатора региона. Продлить рыбохозяйственную полку, которая была предварительно установлена до 28 мая, предложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании Межведомственной рабочей группы в середине мая. Тогда было принято решение о том, что данный вариант будет рассмотрен к концу месяца по мере развития водохозяйственной обстановки. "Рыбохозяйственная полка весеннего половодья продлена до 31 мая", - говорится в сообщении по итогам совещания при Росводресурсах по режиму работы нижневолжских гидроузлов на завершающей стадии весеннего спецпопуска. Таким образом, общая продолжительность рыбохозяйственной полки составит 31 день (с 1 по 31 мая 2024 года). В течение этого периода сбросные расходы с Волгоградского гидроузла осуществляются на уровне 16 тысяч кубометров в секунду. Начиная с 1 июня, сбросы воды будут ежедневно снижаться на 1 тысячу кубометров в секунду. Такой режим работы Волгоградского гидроузла установлен до 10 июня. Дальнейшее развитие попуска воды с гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада будет обсуждаться на ближайшем заседании Межведомственной рабочей группы в конце первой декады июня. "Мониторинг ситуации с весенним половодьем ведем в ежедневном режиме. Нашему региону особенно важно создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги", - уверен Бабушкин.

https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html

https://ria.ru/20240514/zavod-1945975786.html

астраханская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, игорь бабушкин