https://ria.ru/20240528/politsiya-1948815792.html
Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю
Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю - РИА Новости, 28.05.2024
Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю
Полицейские в ДНР накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли, на черном рынке стоимость изъятого превышает 40... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:23
2024-05-28T08:23
2024-05-28T08:23
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские в ДНР накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли, на черном рынке стоимость изъятого превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России. По данным ведомства, растения конопли изъяты при обыске гаража. "Изъятые растения и их части направлены для проведения экспертного исследования. По предварительной оценке, на черном рынке стоимость изъятого составляет более 40 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Как пояснил полицейским сам задержанный, он выращивал растения и отдавал кусты неизвестным покупателям. За это фигурант получал 50 тысяч рублей в месяц. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240216/narkolaboratoriya-1927874158.html
https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика
Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю
В ДНР накрыли нарколабораторию с 400 кустами конопли
ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские в ДНР накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли, на черном рынке стоимость изъятого превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.
По данным ведомства, растения конопли изъяты при обыске гаража.
"Изъятые растения и их части направлены для проведения экспертного исследования. По предварительной оценке, на черном рынке стоимость изъятого составляет более 40 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
Как пояснил полицейским сам задержанный, он выращивал растения и отдавал кусты неизвестным покупателям. За это фигурант получал 50 тысяч рублей в месяц. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.