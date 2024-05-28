https://ria.ru/20240528/politsiya-1948815792.html

Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю

Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю - РИА Новости, 28.05.2024

Полиция в ДНР накрыла нарколабораторию, где выращивали коноплю

Полицейские в ДНР накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли, на черном рынке стоимость изъятого превышает 40... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:23

2024-05-28T08:23

2024-05-28T08:23

происшествия

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские в ДНР накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли, на черном рынке стоимость изъятого превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России. По данным ведомства, растения конопли изъяты при обыске гаража. "Изъятые растения и их части направлены для проведения экспертного исследования. По предварительной оценке, на черном рынке стоимость изъятого составляет более 40 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Как пояснил полицейским сам задержанный, он выращивал растения и отдавал кусты неизвестным покупателям. За это фигурант получал 50 тысяч рублей в месяц. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240216/narkolaboratoriya-1927874158.html

https://ria.ru/20231128/narkotiki-1912337857.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, донецкая народная республика