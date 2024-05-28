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Политолог оценил разрешение на присутствие французских военных на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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06:26 28.05.2024 (обновлено: 07:46 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/politolog-1948811083.html
Политолог оценил разрешение на присутствие французских военных на Украине
Политолог оценил разрешение на присутствие французских военных на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Политолог оценил разрешение на присутствие французских военных на Украине
Разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер, так как западные инструкторы уже давно находятся на... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:26
2024-05-28T07:46
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей мельничук
олаф шольц
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер, так как западные инструкторы уже давно находятся на Украине, происходит процесс нормализации вовлеченности НАТО в украинский кризис, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук. Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". "Предполагаю, что подписанное (Сырским – ред.) разрешение носит исключительно демонстративный характер. Едва ли для западных инструкторов и наемников до этого существовали какие-либо ограничения. Киевский режим зависит от Запада во множестве аспектов связанных с боевыми действиями. Это не только поставки вооружения, но и разведка и обучение солдат. В связи с этим Киев вынужден создавать условия для пребывания западных инструкторов. Сейчас власти США и стран НАТО пытаются нормализовать собственную вовлеченность в украинский кризис" , - сказал Мельничук. Используется тактика постепенного "разрешения" Киеву делать то, что он уже итак делает, отметил эксперт. По его словам, так было с применением западного оружия по целям на территории России, аналогично происходит и с отправкой инструкторов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948739796.html
https://ria.ru/20240528/minoborony-1948801965.html
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926061109.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей мельничук, олаф шольц, нато
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Мельничук, Олаф Шольц, НАТО
Политолог оценил разрешение на присутствие французских военных на Украине

Политолог Мельничук: французские инструкторы уже давно находятся на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер, так как западные инструкторы уже давно находятся на Украине, происходит процесс нормализации вовлеченности НАТО в украинский кризис, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".
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"Предполагаю, что подписанное (Сырским – ред.) разрешение носит исключительно демонстративный характер. Едва ли для западных инструкторов и наемников до этого существовали какие-либо ограничения. Киевский режим зависит от Запада во множестве аспектов связанных с боевыми действиями. Это не только поставки вооружения, но и разведка и обучение солдат. В связи с этим Киев вынужден создавать условия для пребывания западных инструкторов. Сейчас власти США и стран НАТО пытаются нормализовать собственную вовлеченность в украинский кризис" , - сказал Мельничук.
Используется тактика постепенного "разрешения" Киеву делать то, что он уже итак делает, отметил эксперт. По его словам, так было с применением западного оружия по целям на территории России, аналогично происходит и с отправкой инструкторов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Посол: Париж игнорирует запросы по законности набора наемников для Украины
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УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСергей МельничукОлаф ШольцНАТО
 
 
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