https://ria.ru/20240528/politico-1948833032.html

СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием

СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием - РИА Новости, 28.05.2024

СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием

Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:44

2024-05-28T10:44

2024-05-28T10:47

специальная военная операция на украине

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италия

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йенс столтенберг

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. Издание отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС позволить украинским войскам наносить удары по целям, в том числе складам с боеприпасами и топливом, в России и отменить запреты в этом вопросе. "Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против действия Столтенберга", - говорится в материале. Также отмечается, что чиновник из одной из скандинавских стран осудил позицию Рима и Берлина. Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по территории РФ, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием. Столтенберга "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.

https://ria.ru/20240528/polsha-1948823965.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html

https://ria.ru/20240528/lyabib-1948819889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, италия, германия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, евросоюз