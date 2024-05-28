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СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 28.05.2024 (обновлено: 10:47 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/politico-1948833032.html
СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием
СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием
Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:44
2024-05-28T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
италия
германия
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. Издание отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС позволить украинским войскам наносить удары по целям, в том числе складам с боеприпасами и топливом, в России и отменить запреты в этом вопросе. "Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против действия Столтенберга", - говорится в материале. Также отмечается, что чиновник из одной из скандинавских стран осудил позицию Рима и Берлина. Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по территории РФ, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием. Столтенберга "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.
https://ria.ru/20240528/polsha-1948823965.html
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в мире, россия, италия, германия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Италия, Германия, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
СМИ: Италия и ФРГ выступили против ударов по России западным оружием

Politico: Италия и ФРГ против ударов Украины по России западным оружием

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Издание отмечает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС позволить украинским войскам наносить удары по целям, в том числе складам с боеприпасами и топливом, в России и отменить запреты в этом вопросе.
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"Снятие этих ограничений - спорный вопрос в НАТО. Многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России. Италия и Германия против действия Столтенберга", - говорится в материале.
Также отмечается, что чиновник из одной из скандинавских стран осудил позицию Рима и Берлина.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения".
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В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по территории РФ, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием. Столтенберга "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.
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