https://ria.ru/20240528/pogransluzhba_fsb-1948800764.html
В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек
В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2024
В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек
Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее, заявил в интервью РИА Новости по случаю РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:22
2024-05-28T01:22
2024-05-28T01:22
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Кулишов. "Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года", - отметил он.
https://ria.ru/20240528/putin-1948796698.html
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек
Погранслужба ФСБ: в 2023 году через границу пропустили свыше 110 миллионов лиц
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Кулишов.
"Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года", - отметил он.