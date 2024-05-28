https://ria.ru/20240528/pogransluzhba_fsb-1948800764.html

В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек

В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2024

В 2023 году через границу России пропустили свыше 110 миллионов человек

Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее, заявил в интервью РИА Новости по случаю РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:22

2024-05-28T01:22

2024-05-28T01:22

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867007543_0:106:2978:1781_1920x0_80_0_0_db97d880abd4608b001d8d3a1ea0f13f.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36% больше, чем годом ранее, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул Кулишов. "Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года", - отметил он.

https://ria.ru/20240528/putin-1948796698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)