https://ria.ru/20240528/pogransluzhba-1948799953.html

В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу

В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу - РИА Новости, 28.05.2024

В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу

Погранслужба ФСБ России не вводила ограничений на пересечение государственной границы РФ иностранцами, готова пропускать их всегда и везде, заявил в интервью... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:11

2024-05-28T01:11

2024-05-28T01:11

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Погранслужба ФСБ России не вводила ограничений на пересечение государственной границы РФ иностранцами, готова пропускать их всегда и везде, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. "Следует отметить, что Пограничная служба ФСБ России никаких ограничений на пересечение государственной границы иностранцами не вводила и готова в любое время к пропуску лиц и транспортных средств во всех пунктах пропуска", - подчеркнул Кулишов.

https://ria.ru/20240401/dosmotr-1937109355.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)