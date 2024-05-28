https://ria.ru/20240528/pogransluzhba-1948799953.html
В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу
В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу - РИА Новости, 28.05.2024
В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу
Погранслужба ФСБ России не вводила ограничений на пересечение государственной границы РФ иностранцами, готова пропускать их всегда и везде, заявил в интервью... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:11
2024-05-28T01:11
2024-05-28T01:11
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Погранслужба ФСБ России не вводила ограничений на пересечение государственной границы РФ иностранцами, готова пропускать их всегда и везде, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. "Следует отметить, что Пограничная служба ФСБ России никаких ограничений на пересечение государственной границы иностранцами не вводила и готова в любое время к пропуску лиц и транспортных средств во всех пунктах пропуска", - подчеркнул Кулишов.
https://ria.ru/20240401/dosmotr-1937109355.html
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В погранслужбе напомнили, что не запрещали иностранцам пересекать границу
Погранслужба ФСБ напомнила, что не ограничивала пересечение границы иностранцами