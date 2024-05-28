https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948886295.html

В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области

В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области

Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:39

2024-05-28T13:39

2024-05-28T13:51

безопасность

россия

калининградская область

балтийское море

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки вследствие недружественной политики западных стран в данном регионе. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внесены необходимые коррективы в планы действий на случай ее обострения, в том числе гибридного характера", - сказал Кулишов. "В настоящее время состав и численность пограничных подразделений в Калининградской области являются оптимальными и позволяют решать задачи обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации в регионе, в том числе в акватории Балтийского моря. В случае формирования новых угроз группировка сил и средств может быть увеличена в короткий срок", - отметил он.

https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

россия

калининградская область

балтийское море

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безопасность, россия, калининградская область, балтийское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)