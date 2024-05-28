Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 28.05.2024 (обновлено: 13:51 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948886295.html
В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области
В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области
Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:39
2024-05-28T13:51
безопасность
россия
калининградская область
балтийское море
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17253/30/172533027_0:0:2361:1328_1920x0_80_0_0_6435543f1980a2aacd131959a7a3a98d.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки вследствие недружественной политики западных стран в данном регионе. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внесены необходимые коррективы в планы действий на случай ее обострения, в том числе гибридного характера", - сказал Кулишов. "В настоящее время состав и численность пограничных подразделений в Калининградской области являются оптимальными и позволяют решать задачи обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации в регионе, в том числе в акватории Балтийского моря. В случае формирования новых угроз группировка сил и средств может быть увеличена в короткий срок", - отметил он.
https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html
россия
калининградская область
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17253/30/172533027_0:0:2361:1772_1920x0_80_0_0_a19b179429e98429324fa021c6020131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, калининградская область, балтийское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Калининградская область, Балтийское море, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ прокомментировали безопасность границ в Калининградской области

Кулишов: силы пограничников РФ при новых угрозах можно увеличить в короткий срок

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПограничники ФСБ РФ
Пограничники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Пограничники ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы пограничников РФ в Калининградской области сейчас оптимальны, но при новых угрозах могут быть увеличены в короткий срок, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки вследствие недружественной политики западных стран в данном регионе. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внесены необходимые коррективы в планы действий на случай ее обострения, в том числе гибридного характера", - сказал Кулишов.
"В настоящее время состав и численность пограничных подразделений в Калининградской области являются оптимальными и позволяют решать задачи обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации в регионе, в том числе в акватории Балтийского моря. В случае формирования новых угроз группировка сил и средств может быть увеличена в короткий срок", - отметил он.
КПП на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В ФСБ рассказали о развитии инфраструктуры НАТО у границы России
Вчера, 11:11
 
БезопасностьРоссияКалининградская областьБалтийское мореВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала