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Военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах - РИА Новости, 28.05.2024
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06:04 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948809841.html
Военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах
Военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах - РИА Новости, 28.05.2024
Военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах
Военкоматы в РФ с 1 апреля нынешнего года в рамках призывной кампании отбирают кандидатов для службы в пограничных органах, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:04
2024-05-28T06:04
безопасность
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военкоматы в РФ с 1 апреля нынешнего года в рамках призывной кампании отбирают кандидатов для службы в пограничных органах, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Во исполнение решения президента Российской Федерации от 11 апреля 2023 года "О неотложных мерах по усилению охраны государственной границы" Пограничной службой ФСБ России реализуется комплекс мероприятий по возобновлению военной службы по призыву в пограничных органах", - отметил Кулишов. "В частности, в конце прошлого года внесены необходимые изменения в федеральное законодательство в данной части. С 1 апреля текущего года в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации в рамках призывной кампании проводится отбор кандидатов для службы в пограничных органах. При этом требования к призывникам как по состоянию здоровья, так и по морально-деловым качествам – самые серьезные", - добавил он. По словам Кулишова, непосредственно на местах идет всесторонняя подготовка учебных центров, а также подразделений границы к приему, обучению и последующему размещению военнослужащих по призыву. "Работа с данной категорией сотрудников будет построена таким образом, чтобы в будущем они сами осознанно изъявляли желание продолжить службу в пограничных органах на контрактной основе или стать курсантами пограничных институтов", - подчеркнул Кулишов.
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безопасность, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах

ФСБ: военкоматы с 1 апреля отбирают кандидатов для службы в пограничных органах

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военкоматы в РФ с 1 апреля нынешнего года в рамках призывной кампании отбирают кандидатов для службы в пограничных органах, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Во исполнение решения президента Российской Федерации от 11 апреля 2023 года "О неотложных мерах по усилению охраны государственной границы" Пограничной службой ФСБ России реализуется комплекс мероприятий по возобновлению военной службы по призыву в пограничных органах", - отметил Кулишов.
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"В частности, в конце прошлого года внесены необходимые изменения в федеральное законодательство в данной части. С 1 апреля текущего года в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации в рамках призывной кампании проводится отбор кандидатов для службы в пограничных органах. При этом требования к призывникам как по состоянию здоровья, так и по морально-деловым качествам – самые серьезные", - добавил он.
По словам Кулишова, непосредственно на местах идет всесторонняя подготовка учебных центров, а также подразделений границы к приему, обучению и последующему размещению военнослужащих по призыву.
"Работа с данной категорией сотрудников будет построена таким образом, чтобы в будущем они сами осознанно изъявляли желание продолжить службу в пограничных органах на контрактной основе или стать курсантами пограничных институтов", - подчеркнул Кулишов.
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