https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948801823.html

В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ

В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ

В 2023 году пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T01:45

2024-05-28T01:45

2024-05-28T02:04

россия

украина

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооруженным формированиям Украины (ВФУ), заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины", — сказал он.В прошлом году в пунктах пропуска и на границе пресекли свыше 5,5 тысяч попыток проникновения в Россию лиц данной категории, что втрое больше показателей 2022 года, уточнил Кулишов."Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тысяч человек, из них порядка 10 тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита", — добавил глава Погранслужбы.В частности, отметил он, на 27 процентов выросло число пытавшихся попасть в Россию иностранцев, въезд которым в страну запрещен. Из 42 тысяч таких лиц свыше 5 тысяч человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные, отметил генерал.

https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932258468.html

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россия, украина, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)