Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 28.05.2024 (обновлено: 02:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948801823.html
В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ
В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ
В 2023 году пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:45
2024-05-28T02:04
россия
украина
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366719_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_e275126f35072e0a4d58ed0bfde382f1.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооруженным формированиям Украины (ВФУ), заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.&quot;С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины&quot;, — сказал он.В прошлом году в пунктах пропуска и на границе пресекли свыше 5,5 тысяч попыток проникновения в Россию лиц данной категории, что втрое больше показателей 2022 года, уточнил Кулишов."Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тысяч человек, из них порядка 10 тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита", — добавил глава Погранслужбы.В частности, отметил он, на 27 процентов выросло число пытавшихся попасть в Россию иностранцев, въезд которым в страну запрещен. Из 42 тысяч таких лиц свыше 5 тысяч человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные, отметил генерал.
https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932258468.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366719_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_e330b76414bd42c4100a6b4536d0e5d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ сообщили о попытках террористов и связанных с Киевом лиц попасть в РФ

В РФ за год не пустили свыше 5,5 тысячи человек, связанных с террористами и ВФУ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооруженным формированиям Украины (ВФУ), заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«

"С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины", — сказал он.

В прошлом году в пунктах пропуска и на границе пресекли свыше 5,5 тысяч попыток проникновения в Россию лиц данной категории, что втрое больше показателей 2022 года, уточнил Кулишов.
"Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тысяч человек, из них порядка 10 тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита", — добавил глава Погранслужбы.
В частности, отметил он, на 27 процентов выросло число пытавшихся попасть в Россию иностранцев, въезд которым в страну запрещен. Из 42 тысяч таких лиц свыше 5 тысяч человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные, отметил генерал.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации
11 марта, 11:38
 
РоссияУкраинаВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала