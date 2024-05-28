https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948799086.html

Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО

Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2024

Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО

Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:50

2024-05-28T00:50

2024-05-28T01:15

россия

керченский пролив

азовское море

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366852_0:27:3090:1765_1920x0_80_0_0_7ef126538fef12eed3c54424357f4e68.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Помимо непосредственной охраны государственной границы, осуществляемой в форме боевых действий, пограничники решают и иные задачи, в том числе связанные с проведением СВО на сухопутном участке. Совместно с подразделениями Черноморского флота и Росгвардии обеспечивается безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов в акваториях Черного и Азовского морей. В рамках выполнения указанной задачи кораблями береговой охраны осмотрено более 4 тысяч судов, свыше 40 из которых отказано в проходе через Керченский пролив", - сказал Кулишов. "Осуществляется контроль лиц, транспортных средств и грузов, следующих для реализации спецпроектов по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности новых регионов в условиях режима военного положения, введенного президентом Российской Федерации", - добавил он. В 2023 году в установленных местах въезда/выезда на участках пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Ростовской, Белгородской и Воронежской областям пограничные органы осуществили контроль свыше 250 тысяч единиц грузового транспорта и специальной техники, доставивших в новые регионы страны около 5 миллионов тонн строительных материалов и грузов различного назначения, отметил Кулишов. "При выполнении вышеуказанных задач личный состав проявляет мужество и отвагу. С начала СВО более 300 пограничников удостоены государственных наград. Свыше одной тысячи человек поощрены ведомственными наградами", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.

https://ria.ru/20231017/korabl-1903342715.html

https://ria.ru/20240319/deystviya-1934240991.html

россия

керченский пролив

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, керченский пролив, азовское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)