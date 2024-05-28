Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО
Глава погранслужбы ФСБ Кулишов: пограничники проявляют отвагу в зоне СВО
Военнослужащие пограничной службы ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Помимо непосредственной охраны государственной границы, осуществляемой в форме боевых действий, пограничники решают и иные задачи, в том числе связанные с проведением СВО на сухопутном участке. Совместно с подразделениями Черноморского флота и Росгвардии обеспечивается безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов в акваториях Черного и Азовского морей. В рамках выполнения указанной задачи кораблями береговой охраны осмотрено более 4 тысяч судов, свыше 40 из которых отказано в проходе через Керченский пролив", - сказал Кулишов.
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"Осуществляется контроль лиц, транспортных средств и грузов, следующих для реализации спецпроектов по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности новых регионов в условиях режима военного положения, введенного президентом Российской Федерации", - добавил он.
В 2023 году в установленных местах въезда/выезда на участках пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Ростовской, Белгородской и Воронежской областям пограничные органы осуществили контроль свыше 250 тысяч единиц грузового транспорта и специальной техники, доставивших в новые регионы страны около 5 миллионов тонн строительных материалов и грузов различного назначения, отметил Кулишов.
"При выполнении вышеуказанных задач личный состав проявляет мужество и отвагу. С начала СВО более 300 пограничников удостоены государственных наград. Свыше одной тысячи человек поощрены ведомственными наградами", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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