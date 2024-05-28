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Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2024
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00:50 28.05.2024 (обновлено: 01:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948799086.html
Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО
Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2024
Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО
Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:50
2024-05-28T01:15
россия
керченский пролив
азовское море
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Помимо непосредственной охраны государственной границы, осуществляемой в форме боевых действий, пограничники решают и иные задачи, в том числе связанные с проведением СВО на сухопутном участке. Совместно с подразделениями Черноморского флота и Росгвардии обеспечивается безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов в акваториях Черного и Азовского морей. В рамках выполнения указанной задачи кораблями береговой охраны осмотрено более 4 тысяч судов, свыше 40 из которых отказано в проходе через Керченский пролив", - сказал Кулишов. "Осуществляется контроль лиц, транспортных средств и грузов, следующих для реализации спецпроектов по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности новых регионов в условиях режима военного положения, введенного президентом Российской Федерации", - добавил он. В 2023 году в установленных местах въезда/выезда на участках пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Ростовской, Белгородской и Воронежской областям пограничные органы осуществили контроль свыше 250 тысяч единиц грузового транспорта и специальной техники, доставивших в новые регионы страны около 5 миллионов тонн строительных материалов и грузов различного назначения, отметил Кулишов. "При выполнении вышеуказанных задач личный состав проявляет мужество и отвагу. С начала СВО более 300 пограничников удостоены государственных наград. Свыше одной тысячи человек поощрены ведомственными наградами", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
https://ria.ru/20231017/korabl-1903342715.html
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керченский пролив
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россия, керченский пролив, азовское море, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Керченский пролив, Азовское море, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава погранслужбы ФСБ отметил мужество и отвагу пограничников в зоне СВО

Глава погранслужбы ФСБ Кулишов: пограничники проявляют отвагу в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники проявляют мужество и отвагу при решении задач в ходе специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Помимо непосредственной охраны государственной границы, осуществляемой в форме боевых действий, пограничники решают и иные задачи, в том числе связанные с проведением СВО на сухопутном участке. Совместно с подразделениями Черноморского флота и Росгвардии обеспечивается безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов в акваториях Черного и Азовского морей. В рамках выполнения указанной задачи кораблями береговой охраны осмотрено более 4 тысяч судов, свыше 40 из которых отказано в проходе через Керченский пролив", - сказал Кулишов.
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"Осуществляется контроль лиц, транспортных средств и грузов, следующих для реализации спецпроектов по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности новых регионов в условиях режима военного положения, введенного президентом Российской Федерации", - добавил он.
В 2023 году в установленных местах въезда/выезда на участках пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Ростовской, Белгородской и Воронежской областям пограничные органы осуществили контроль свыше 250 тысяч единиц грузового транспорта и специальной техники, доставивших в новые регионы страны около 5 миллионов тонн строительных материалов и грузов различного назначения, отметил Кулишов.
"При выполнении вышеуказанных задач личный состав проявляет мужество и отвагу. С начала СВО более 300 пограничников удостоены государственных наград. Свыше одной тысячи человек поощрены ведомственными наградами", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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