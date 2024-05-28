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ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024
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00:34 28.05.2024 (обновлено: 01:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948798351.html
ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах
ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024
ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах
Планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах разработаны, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора –... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:34
2024-05-28T01:15
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах разработаны, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "В настоящее время пограничные органы продолжают осуществлять оперативно-служебную деятельность на рубежах, установленных до принятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Государственная граница на новых рубежах в привычном ее понимании еще не сформировалась. В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны", - сказал Кулишов.
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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах

Погранслужба ФСБ разработала планы создания инфраструктуры в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах разработаны, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В настоящее время пограничные органы продолжают осуществлять оперативно-служебную деятельность на рубежах, установленных до принятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Государственная граница на новых рубежах в привычном ее понимании еще не сформировалась. В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны", - сказал Кулишов.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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