https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948798351.html

ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах

ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024

ФСБ разработала планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах

Планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах разработаны, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора –... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:34

2024-05-28T00:34

2024-05-28T01:15

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы создания пограничной инфраструктуры в новых регионах разработаны, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "В настоящее время пограничные органы продолжают осуществлять оперативно-служебную деятельность на рубежах, установленных до принятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Государственная граница на новых рубежах в привычном ее понимании еще не сформировалась. В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20240401/regiony-1937050716.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)