https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948797082.html
Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников
Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников - РИА Новости, 28.05.2024
Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников
Российские пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы РФ, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:07
2024-05-28T00:07
2024-05-28T00:08
россия
арктика
тихий океан
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении с Днем пограничника Путин отметил, что примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, которые, приняв на себя первый удар врага, не отступили, а "отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов и вместе со всем народом приближали великую Победу". "Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции, защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны. Действуйте профессионально и самоотверженно на всех рубежах России - от Арктики и Тихого океана до Черного и Балтийского морей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240528/putin-1948796698.html
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россия, арктика, тихий океан, владимир путин
Россия, Арктика, Тихий океан, Владимир Путин
Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников
Путин: пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах