https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948797082.html

Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников

Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников - РИА Новости, 28.05.2024

Путин отметил профессионализм и самоотверженность пограничников

Российские пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы РФ, заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:07

2024-05-28T00:07

2024-05-28T00:08

россия

арктика

тихий океан

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники действуют профессионально и самоотверженно на всех рубежах страны, защищают суверенитет и национальные интересы РФ, заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении с Днем пограничника Путин отметил, что примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны, которые, приняв на себя первый удар врага, не отступили, а "отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов и вместе со всем народом приближали великую Победу". "Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции, защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны. Действуйте профессионально и самоотверженно на всех рубежах России - от Арктики и Тихого океана до Черного и Балтийского морей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240528/putin-1948796698.html

россия

арктика

тихий океан

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россия, арктика, тихий океан, владимир путин