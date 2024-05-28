https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948877052.html

Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье

Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024

Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье

Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:04

2024-05-28T13:04

2024-05-28T13:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948875569_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_32f59737d70f854e88fbb8292a3ef9e8.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Благодаря программе сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача или фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру."Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе "Приведи друга", за все время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 – за этот год", – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк