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Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024
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Новости Подмосковья
 
13:04 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948877052.html
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:04
2024-05-28T13:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Благодаря программе сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача или фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру."Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе "Приведи друга", за все время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 – за этот год", – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом Приведи друга в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря программе сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача или фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье
Вчера, 11:50
"Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе "Приведи друга", за все время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 – за этот год", – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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