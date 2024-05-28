Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
Почти 800 медиков трудоустроились с проектом "Приведи друга" в Подмосковье
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Почти 800 медработников Подмосковья смогли трудоустроиться благодаря программе "Приведи друга" за три года ее работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря программе сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача или фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру.
"Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе "Приведи друга", за все время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 – за этот год", – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.