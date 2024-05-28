https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html

Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье

Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024

Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье

Мининвест Подмосковья с начала 2024 года заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:50

2024-05-28T11:50

2024-05-28T11:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Мининвест Подмосковья с начала 2024 года заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной процедуре, запланированный объем инвестиций составляет 5,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Данная процедура будет реализована без проведения торгов."Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Таким образом, земельный участок в Сергиево-Посадском городском округе под расширение действующего производства получила компания "Комфорт М-8". Она построит здесь новый промышленный комплекс.Заявленный объем инвестиций превышает один миллиард рублей. На производстве создадут около 80 новых рабочих мест, запуск запланирован на 2027 год.

https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948705933.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)