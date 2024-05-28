Рейтинг@Mail.ru
Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:50 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/podmoskove-1948850166.html
Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье
Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2024
Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье
Мининвест Подмосковья с начала 2024 года заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:50
2024-05-28T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Мининвест Подмосковья с начала 2024 года заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной процедуре, запланированный объем инвестиций составляет 5,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Данная процедура будет реализована без проведения торгов."Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Таким образом, земельный участок в Сергиево-Посадском городском округе под расширение действующего производства получила компания "Комфорт М-8". Она построит здесь новый промышленный комплекс.Заявленный объем инвестиций превышает один миллиард рублей. На производстве создадут около 80 новых рабочих мест, запуск запланирован на 2027 год.
https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948705933.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более пяти млрд рублей вложат в проекты на "льготной земле" в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Мининвест Подмосковья с начала 2024 года заключил шесть договоров о предоставлении земельных участков под реализацию инвестиционных проектов по упрощенной процедуре, запланированный объем инвестиций составляет 5,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Данная процедура будет реализована без проведения торгов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана
27 мая, 17:08
"Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Таким образом, земельный участок в Сергиево-Посадском городском округе под расширение действующего производства получила компания "Комфорт М-8". Она построит здесь новый промышленный комплекс.
Заявленный объем инвестиций превышает один миллиард рублей. На производстве создадут около 80 новых рабочих мест, запуск запланирован на 2027 год.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала