https://ria.ru/20240528/podgotovka-1948995947.html

На Украине рассказали о сокращении срока подготовки мобилизованных

На Украине рассказали о сокращении срока подготовки мобилизованных - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине рассказали о сокращении срока подготовки мобилизованных

Подготовка мобилизованных перед отправкой на передовую теперь будет длится 1,5 месяца вместо двух, сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко, по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:09

2024-05-28T20:09

2024-05-28T20:09

специальная военная операция на украине

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валентин наливайченко

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подготовка мобилизованных перед отправкой на передовую теперь будет длится 1,5 месяца вместо двух, сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко, по его словам, сокращение произошло из-за "большого наплыва людей" и нехватки учебных центров. "Тех, кого мобилизовали, отправляют в учебные центры. Как правило, должно было быть два месяца. Сейчас, насколько я знаю, уже сокращают срок обучения до полутора месяцев", - сказал Наливайченко в эфире украинского телеканала "Новости Live", при этом добавил, что для госбюджета страны остается "огромной проблемой" обеспечение таких центров. По его словам, сокращение произошло из-за большого наплыва людей и нехватки учебных центров. Наливайченко отметил, что на сегодняшний день актуальным остается вопрос обеспечения таких центров. Отвечая на вопрос ведущего, почему людей нельзя отправить за границу, объяснил, что в Европейском союзе учат только профессиональных военных. "Например, для того, чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованных не возьмешь. Это надо с образованием, военным опытом, знанием языков", - пояснил он. Представители военных формирований ВСУ и военкоматов неоднократно высказывались о сроках обучения военнообязанных мужчин. Как сообщал в марте этого года председатель Кременчугского военкомата Роман Сушко, обучение лиц, не имеющих военного опыта, обычно длится от двух до трех месяцев. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

https://ria.ru/20240528/ritter-1948967193.html

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в мире, украина, валентин наливайченко, вооруженные силы украины, f-16