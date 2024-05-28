https://ria.ru/20240528/plany-1948931258.html
Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана
Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана - РИА Новости, 28.05.2024
Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Узбекистана много совместных планов, в том числе в промышленной кооперации и энергетике. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:56
2024-05-28T15:56
2024-05-28T16:07
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Узбекистана много совместных планов, в том числе в промышленной кооперации и энергетике."Президенту Узбекистана удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики. У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Экономика
Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана
Путин: у России и Узбекистана много совместных планов, в том числе в энергетике