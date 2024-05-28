https://ria.ru/20240528/plany-1948931258.html

Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана

Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана - РИА Новости, 28.05.2024

Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Узбекистана много совместных планов, в том числе в промышленной кооперации и энергетике. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:56

2024-05-28T15:56

2024-05-28T16:07

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Узбекистана много совместных планов, в том числе в промышленной кооперации и энергетике."Президенту Узбекистана удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики. У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html

россия

узбекистан

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика