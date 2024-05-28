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Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком - РИА Новости, 28.05.2024
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14:22 28.05.2024 (обновлено: 14:29 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948898869.html
Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком
Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжили общение во вторник в формате совместного завтрака, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:29
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжили общение во вторник в формате совместного завтрака, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", - сказал он журналиста Павлу Зарубину.
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владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, Узбекистан, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком

Песков: Путин и Мирзиеев во вторник продолжили общение за совместным завтраком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжили общение во вторник в формате совместного завтрака, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", - сказал он журналиста Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков
Вчера, 14:26
 
Владимир ПутинШавкат МирзиеевРоссияУзбекистанДмитрий ПесковВ мире
 
 
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