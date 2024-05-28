https://ria.ru/20240528/peskov-1948898869.html

Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком

Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком - РИА Новости, 28.05.2024

Путин и Мирзиеев продолжили общение за совместным завтраком

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжили общение во вторник в формате совместного завтрака, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:22

2024-05-28T14:22

2024-05-28T14:29

владимир путин

шавкат мирзиеев

россия

узбекистан

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжили общение во вторник в формате совместного завтрака, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", - сказал он журналиста Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948899470.html

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владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан, дмитрий песков, в мире