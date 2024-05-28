https://ria.ru/20240528/peskov-1948896841.html
На Западе пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
На Западе пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
На Западе пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вдобавок к исторической неграмотности молодого поколения в западных странах, сейчас там пытаются... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
ссср
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вдобавок к исторической неграмотности молодого поколения в западных странах, сейчас там пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом, добавив, что руководители западных стран также "идут в этом тренде". Пресс-секретарь президента отметил, что большинство молодых людей на Западе не знает о том, какие страны противостояли друг другу во Второй мировой войне из-за того, что "их этому не учили". "Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда все, что касается роли СССР и советского народа в спасении мира от фашизма", - отметил Песков в комментарии "Известиям". "Это общее неведение, общее незнание, а руководители стран идут в этом тренде", - добавил он.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944924199.html
ссср
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, дмитрий песков
СССР, Россия, Дмитрий Песков
На Западе пытаются извратить роль СССР в борьбе с фашизмом, заявил Песков
Песков: на Западе пытаются стереть все, что касается СССР в борьбе с фашизмом