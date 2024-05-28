https://ria.ru/20240528/peskov-1948895837.html
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков
Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:14
2024-05-28T14:14
2024-05-28T14:20
сша
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "По-прежнему все-таки влияние США в мире велико. Это крупнейшая экономика в мире, это страна, которая так или иначе влияет на все, что происходит на всех континентах", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948894658.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков
Песков: влияние США по-прежнему велико, это крупнейшая экономика в мире