https://ria.ru/20240528/peskov-1948895837.html

США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков

США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024

США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков

Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:14

2024-05-28T14:14

2024-05-28T14:20

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "По-прежнему все-таки влияние США в мире велико. Это крупнейшая экономика в мире, это страна, которая так или иначе влияет на все, что происходит на всех континентах", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948894658.html

сша

россия

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2024

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сша, россия, дмитрий песков