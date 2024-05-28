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США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
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14:14 28.05.2024 (обновлено: 14:20 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948895837.html
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков
Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:14
2024-05-28T14:20
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "По-прежнему все-таки влияние США в мире велико. Это крупнейшая экономика в мире, это страна, которая так или иначе влияет на все, что происходит на всех континентах", - сказал Песков.
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сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
США влияют на происходящее во всем мире, заявил Песков

Песков: влияние США по-прежнему велико, это крупнейшая экономика в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Влияние США в мире по-прежнему велико, это страна, которая влияет на все, что происходит на всех континентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"По-прежнему все-таки влияние США в мире велико. Это крупнейшая экономика в мире, это страна, которая так или иначе влияет на все, что происходит на всех континентах", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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