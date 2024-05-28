https://ria.ru/20240528/peskov-1948894658.html

В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков

В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024

В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков

Молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:10

2024-05-28T14:10

2024-05-28T14:14

россия

дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если провести социологию в европейских странах, знает ли молодое поколение, скажем, младше чем 30 лет, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, я не думаю, что из ста пять человек ответят на этот вопрос. Они просто не знают, их этому не учили", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20231201/frantsiya-1913145432.html

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россия, дмитрий песков, европа