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В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
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14:10 28.05.2024 (обновлено: 14:14 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948894658.html
В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков
В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков
Молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:10
2024-05-28T14:14
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если провести социологию в европейских странах, знает ли молодое поколение, скажем, младше чем 30 лет, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, я не думаю, что из ста пять человек ответят на этот вопрос. Они просто не знают, их этому не учили", - сказал Песков "Известиям".
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россия, дмитрий песков, европа
Россия, Дмитрий Песков, Европа
В Европе не знают, кто с кем воевал во Второй мировой, заявил Песков

Песков: молодежь в Европе не знает, кто с кем воевал во Второй мировой войне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Молодое поколение в европейских странах просто не знает о том, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, их этому не учили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Если провести социологию в европейских странах, знает ли молодое поколение, скажем, младше чем 30 лет, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, я не думаю, что из ста пять человек ответят на этот вопрос. Они просто не знают, их этому не учили", - сказал Песков "Известиям".
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РоссияДмитрий ПесковЕвропа
 
 
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