https://ria.ru/20240528/peskov-1948885251.html

России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков

России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024

России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков

Военный оголтелый запал западников начинает доминировать, России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать специальную военную операцию, заявил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:34

2024-05-28T13:34

2024-05-28T13:37

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный оголтелый запал западников начинает доминировать, России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". "Ситуация становится хуже. Опять же такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230922/svo-1897979352.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, в мире