https://ria.ru/20240528/peskov-1948885251.html
России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков
России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков
Военный оголтелый запал западников начинает доминировать, России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать специальную военную операцию, заявил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:34
2024-05-28T13:34
2024-05-28T13:37
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Военный оголтелый запал западников начинает доминировать, России надо принимать меры, стоять на своем и продолжать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". "Ситуация становится хуже. Опять же такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230922/svo-1897979352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
России надо стоять на своем и продолжать СВО, заявил Песков
Песков: оголтелый запал западников начинает доминировать, надо принять меры