https://ria.ru/20240528/peskov-1948882111.html

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России - РИА Новости, 28.05.2024

Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по вопросу ударов западным оружием по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:23

2024-05-28T13:23

2024-05-28T13:23

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

украина

запад

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по вопросу ударов западным оружием по российским территориям. "Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", - сказал он "Известиям", комментируя дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории РФ.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948881033.html

россия

украина

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россия, дмитрий песков, украина, запад, вооруженные силы украины