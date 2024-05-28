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Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peskov-1948882111.html
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России - РИА Новости, 28.05.2024
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по вопросу ударов западным оружием по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:23
2024-05-28T13:23
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
запад
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по вопросу ударов западным оружием по российским территориям. "Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", - сказал он "Известиям", комментируя дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории РФ.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948881033.html
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россия, дмитрий песков, украина, запад, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины
Песков заявил об отсутствии на Западе единой позиции по ударам по России

Песков: на Западе нет единой позиции по ударам по территории России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по вопросу ударов западным оружием по российским территориям.
"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет", - сказал он "Известиям", комментируя дискуссии на Западе по вопросу ударов западным оружием по территории РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаЗападВооруженные силы Украины
 
 
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