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Песков назвал заявление Столтенберга провокацией - РИА Новости, 28.05.2024
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13:19 28.05.2024 (обновлено: 13:28 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948881033.html
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией - РИА Новости, 28.05.2024
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:19
2024-05-28T13:28
дмитрий песков
в мире
россия
москва
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным, отметив, что на Западе есть "горячие головы", которые допускают подобные высказывания.Пресс-секретарь президента отметил, что в Москве фиксируют отсутствие единства на Западе по вопросу ударов их оружием по российской территории."Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".
https://ria.ru/20240528/nato-1948856408.html
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дмитрий песков, в мире, россия, москва, йенс столтенберг, нато
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Москва, Йенс Столтенберг, НАТО
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией

Песков: на Западе есть "горячие головы", делающие провокационные заявления

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным, отметив, что на Западе есть "горячие головы", которые допускают подобные высказывания.
Пресс-секретарь президента отметил, что в Москве фиксируют отсутствие единства на Западе по вопросу ударов их оружием по российской территории.
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"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".
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Дмитрий ПесковВ миреРоссияМоскваЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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