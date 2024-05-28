https://ria.ru/20240528/peskov-1948881033.html
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией - РИА Новости, 28.05.2024
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:19
2024-05-28T13:19
2024-05-28T13:28
дмитрий песков
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием является провокационным, отметив, что на Западе есть "горячие головы", которые допускают подобные высказывания.Пресс-секретарь президента отметил, что в Москве фиксируют отсутствие единства на Западе по вопросу ударов их оружием по российской территории."Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, москва, йенс столтенберг, нато
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Москва, Йенс Столтенберг, НАТО
Песков назвал заявление Столтенберга провокацией
Песков: на Западе есть "горячие головы", делающие провокационные заявления