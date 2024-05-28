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В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
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12:59 28.05.2024 (обновлено: 13:40 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948875380.html
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан
Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:59
2024-05-28T13:40
россия
дмитрий песков
life
владимир путин
узбекистан
политика
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая."Планировалось, что Путин возвращается сегодня в Москву и вечером будет мероприятие. А связано с объёмом двусторонних отношений, очень тёплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоём", — приводит слова Пескова издание Life.
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россия, дмитрий песков, life, владимир путин, узбекистан, политика, москва
Россия, Дмитрий Песков, Life, Владимир Путин, Узбекистан, Политика, Москва
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан

Песков: визит Путина в Узбекистан обусловлен объемом двусторонних отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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"Планировалось, что Путин возвращается сегодня в Москву и вечером будет мероприятие. А связано с объёмом двусторонних отношений, очень тёплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоём", — приводит слова Пескова издание Life.
 
РоссияДмитрий ПесковLifeВладимир ПутинУзбекистанПолитикаМосква
 
 
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