https://ria.ru/20240528/peskov-1948875380.html
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан
Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:59
2024-05-28T12:59
2024-05-28T13:40
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life
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая."Планировалось, что Путин возвращается сегодня в Москву и вечером будет мероприятие. А связано с объёмом двусторонних отношений, очень тёплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоём", — приводит слова Пескова издание Life.
https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html
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россия, дмитрий песков, life, владимир путин, узбекистан, политика, москва
Россия, Дмитрий Песков, Life, Владимир Путин, Узбекистан, Политика, Москва
В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан
Песков: визит Путина в Узбекистан обусловлен объемом двусторонних отношений