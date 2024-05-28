https://ria.ru/20240528/peskov-1948875380.html

В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан

В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024

В Кремле объяснили продолжительность визита Путина в Узбекистан

Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:59

2024-05-28T12:59

2024-05-28T13:40

россия

дмитрий песков

life

владимир путин

узбекистан

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Продолжительность визита президента России Владимира Путина в Узбекистан объясняется объемом двусторонних отношений и личными отношениями лидеров стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая."Планировалось, что Путин возвращается сегодня в Москву и вечером будет мероприятие. А связано с объёмом двусторонних отношений, очень тёплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоём", — приводит слова Пескова издание Life.

https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html

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