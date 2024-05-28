https://ria.ru/20240528/peregovory-1949021034.html

"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией

"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией - РИА Новости, 28.05.2024

"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией

США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:30

2024-05-28T23:30

2024-05-28T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

такер карлсон

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону."Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет", — заявил экономист.Сакс считает, что подобные провокации США на почве иллюзий о собственном превосходстве длятся десятилетиями, и сейчас мир видит последствия."Еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году США просто не хотели слушать никаких предупреждений Путина о нарушении красных линий России, потому что считали, что во внешней политике могут делать все, что хотят. И это наша самая большая проблема. США продолжают совершать ошибки и считать себя единственной сверхдержавой в мире", — отметил Сакс.Президент Владимир Путинв интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России готовы к диалогу.

https://ria.ru/20240528/podryv-1949017097.html

https://ria.ru/20240528/ritter-1948967193.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, такер карлсон, владимир зеленский, нато, владимир путин