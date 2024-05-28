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"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:30 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peregovory-1949021034.html
"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией
"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией
США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:30
2024-05-28T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
такер карлсон
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону."Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет", — заявил экономист.Сакс считает, что подобные провокации США на почве иллюзий о собственном превосходстве длятся десятилетиями, и сейчас мир видит последствия."Еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году США просто не хотели слушать никаких предупреждений Путина о нарушении красных линий России, потому что считали, что во внешней политике могут делать все, что хотят. И это наша самая большая проблема. США продолжают совершать ошибки и считать себя единственной сверхдержавой в мире", — отметил Сакс.Президент Владимир Путинв интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России готовы к диалогу.
https://ria.ru/20240528/podryv-1949017097.html
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в мире, сша, россия, украина, такер карлсон, владимир зеленский, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией

Экономист Сакс: США сделали ставку на свою победу на Украине, а Путин сказал нет

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.
"Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет", — заявил экономист.
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Сакс считает, что подобные провокации США на почве иллюзий о собственном превосходстве длятся десятилетиями, и сейчас мир видит последствия.
"Еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году США просто не хотели слушать никаких предупреждений Путина о нарушении красных линий России, потому что считали, что во внешней политике могут делать все, что хотят. И это наша самая большая проблема. США продолжают совершать ошибки и считать себя единственной сверхдержавой в мире", — отметил Сакс.
Президент Владимир Путинв интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России готовы к диалогу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаТакер КарлсонВладимир ЗеленскийНАТОВладимир Путин
 
 
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