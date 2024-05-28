"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией
Экономист Сакс: США сделали ставку на свою победу на Украине, а Путин сказал нет
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.
"Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет", — заявил экономист.
Сакс считает, что подобные провокации США на почве иллюзий о собственном превосходстве длятся десятилетиями, и сейчас мир видит последствия.
"Еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году США просто не хотели слушать никаких предупреждений Путина о нарушении красных линий России, потому что считали, что во внешней политике могут делать все, что хотят. И это наша самая большая проблема. США продолжают совершать ошибки и считать себя единственной сверхдержавой в мире", — отметил Сакс.
Президент Владимир Путинв интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России готовы к диалогу.