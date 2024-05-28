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В Госдуме призвали не начинать переговоры со Стефанчуком - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948999041.html
В Госдуме призвали не начинать переговоры со Стефанчуком
В Госдуме призвали не начинать переговоры со Стефанчуком - РИА Новости, 28.05.2024
В Госдуме призвали не начинать переговоры со Стефанчуком
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России не нужно начинать переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:36
2024-05-28T20:36
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
руслан стефанчук
алексей чепа
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России не нужно начинать переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что конституция Украины предусматривает при военном положении передачу полномочий верховной власти спикеру парламента. Путин также заявлял, что в вопросе переговорного процесса по Украине у Запада будто ушей нет - не Москва, а Киев отказался от переговоров публично. Чепа ранее отметил, что юридически срок полномочий Владимира Зеленского иссяк, теперь полномочия переходят к законодательной власти, а сейчас спикером украинского парламента является Руслан Стефанчук. &quot;Мне кажется, нет, мы с 2014 года - десять лет - всегда говорили о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся, они отказываются… многие решения Верховной рады, которые принимались… понятно, мы не принимаем&quot;, - заявил Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли России, по его мнению, начинать сейчас диалог со Стефанчуком.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240528/putin-1948941011.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html
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россия, москва, киев, руслан стефанчук, алексей чепа, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Руслан Стефанчук, Алексей Чепа, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали не начинать переговоры со Стефанчуком

Депутат Чепа: России не нужно начинать переговоры со спикером Рады Стефанчуком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России не нужно начинать переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что конституция Украины предусматривает при военном положении передачу полномочий верховной власти спикеру парламента. Путин также заявлял, что в вопросе переговорного процесса по Украине у Запада будто ушей нет - не Москва, а Киев отказался от переговоров публично.
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Чепа ранее отметил, что юридически срок полномочий Владимира Зеленского иссяк, теперь полномочия переходят к законодательной власти, а сейчас спикером украинского парламента является Руслан Стефанчук.
«

"Мне кажется, нет, мы с 2014 года - десять лет - всегда говорили о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся, они отказываются… многие решения Верховной рады, которые принимались… понятно, мы не принимаем", - заявил Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли России, по его мнению, начинать сейчас диалог со Стефанчуком.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевРуслан СтефанчукАлексей ЧепаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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