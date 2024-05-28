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"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 28.05.2024
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16:06 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948935922.html
"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 28.05.2024
"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
Запад должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, поскольку ВСУ не могут выиграть в конфликте с Россией на поле боя, заявил депутат парламентской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:06
2024-05-28T16:06
в мире
украина
германия
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, поскольку ВСУ не могут выиграть в конфликте с Россией на поле боя, заявил депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм в программе Hart aber fair на канале Das Erste."Мы (партия "Альтернатива для Германии". — Прим. ред.) хотим, чтобы дипломатия вышла на первый план. &lt;…&gt; С нашей точки зрения, военные эксперты считают так же, Украина не может выиграть в этом конфликте", — отметил он.Хольм также поддержал идею прекращения поставок оружия на Украину. Он добавил, что Германия не должна допустить перехода конфликта на свою территорию.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240528/ursula-1948822223.html
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в мире, украина, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

Депутат бундестага Хольм призвал начать переговоры по Украине из-за краха ВСУ

© AFP 2024 / RONNY HARTMANNЛоготип Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины рядом с флагами ЕС, Украины и Германии на военном полигоне Клиц
Логотип Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины рядом с флагами ЕС, Украины и Германии на военном полигоне Клиц - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AFP 2024 / RONNY HARTMANN
Логотип Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины рядом с флагами ЕС, Украины и Германии на военном полигоне Клиц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, поскольку ВСУ не могут выиграть в конфликте с Россией на поле боя, заявил депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм в программе Hart aber fair на канале Das Erste.
"Мы (партия "Альтернатива для Германии". — Прим. ред.) хотим, чтобы дипломатия вышла на первый план. <…> С нашей точки зрения, военные эксперты считают так же, Украина не может выиграть в этом конфликте", — отметил он.
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Хольм также поддержал идею прекращения поставок оружия на Украину. Он добавил, что Германия не должна допустить перехода конфликта на свою территорию.
В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
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