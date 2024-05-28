https://ria.ru/20240528/peregovory-1948935922.html

"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 28.05.2024

"На первый план": в Германии сделали Украине неожиданное предложение

Запад должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, поскольку ВСУ не могут выиграть в конфликте с Россией на поле боя, заявил депутат парламентской... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:06

2024-05-28T16:06

2024-05-28T16:06

в мире

украина

германия

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, поскольку ВСУ не могут выиграть в конфликте с Россией на поле боя, заявил депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм в программе Hart aber fair на канале Das Erste."Мы (партия "Альтернатива для Германии". — Прим. ред.) хотим, чтобы дипломатия вышла на первый план. <…> С нашей точки зрения, военные эксперты считают так же, Украина не может выиграть в этом конфликте", — отметил он.Хольм также поддержал идею прекращения поставок оружия на Украину. Он добавил, что Германия не должна допустить перехода конфликта на свою территорию.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

https://ria.ru/20240528/ursula-1948822223.html

https://ria.ru/20240528/vagenknekht-1948858266.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины