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Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа - РИА Новости, 28.05.2024
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Ядерные технологии
 
13:24 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948882734.html
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа - РИА Новости, 28.05.2024
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа
Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:24
2024-05-28T13:24
ядерные технологии
вена
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде примерно 09.01 мск, а сами переговоры начались примерно в 10.10 мск, а завершились в 13.11 мск.
https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html
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вена, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси
Ядерные технологии, Вена, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа

Переговоры Лихачева и Гросси в аэропорту Калининграда продлились почти три часа

© РИА НовостиГлавы "Росатома" и МАГАТЭ во время переговоров в калининградском аэропорту
Главы Росатома и МАГАТЭ во время переговоров в калининградском аэропорту
© РИА Новости
Главы "Росатома" и МАГАТЭ во время переговоров в калининградском аэропорту
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде примерно 09.01 мск, а сами переговоры начались примерно в 10.10 мск, а завершились в 13.11 мск.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Лихачев рассказал о работе блоков Белорусской АЭС
24 мая, 14:21
 
Ядерные технологииВенаКалининградАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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