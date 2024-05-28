https://ria.ru/20240528/peregovory-1948882734.html
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа - РИА Новости, 28.05.2024
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа
Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:24
2024-05-28T13:24
2024-05-28T13:24
ядерные технологии
вена
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде примерно 09.01 мск, а сами переговоры начались примерно в 10.10 мск, а завершились в 13.11 мск.
https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси
Ядерные технологии, Вена, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа
Переговоры Лихачева и Гросси в аэропорту Калининграда продлились почти три часа