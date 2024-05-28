https://ria.ru/20240528/peregovory-1948882734.html

Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа

Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа - РИА Новости, 28.05.2024

Переговоры Лихачева и Гросси длились почти три часа

Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:24

2024-05-28T13:24

2024-05-28T13:24

ядерные технологии

вена

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в калининградском аэропорту, на которых проводились консультации по Запорожской АЭС, продлились почти три часа, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде примерно 09.01 мск, а сами переговоры начались примерно в 10.10 мск, а завершились в 13.11 мск.

https://ria.ru/20240524/aes-1948128606.html

вена

калининград

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Варвара Скокшина

вена, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси