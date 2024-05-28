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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
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18:01 28.05.2024 (обновлено: 18:47 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/parlament-1948967817.html
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:01
2024-05-28T18:47
грузия
в мире
сша
тбилиси
энтони блинкен
саломе зурабишвили
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 28 мая — РИА Новости. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.&quot;Восемьдесят четыре депутата за, четыре против. Закон принят&quot;, — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Для преодоления вето необходимо было набрать простое большинство голосов.Уточняется, что в парламенте прошло два голосования. Первое было против мотивированных замечаний президента, а второе — за первоначальную редакцию закона об иноагентах.Накануне юридический комитет парламента поддержал преодоление вето. Заседание проходило на фоне словесных перепалок и полемики между депутатами. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе зачитал депутатам документ с мотивированными замечаниями Зурабишвили, согласно которым закон должен быть отменен на следующий же день после его вступления в силу. Других замечаний глава государства не представила.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
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грузия, в мире, сша, тбилиси, энтони блинкен, саломе зурабишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах
Грузия, В мире, США, Тбилиси, Энтони Блинкен, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето на закон об иноагентах

© Sputnik / StringerУчастники акции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии
Участники акции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Stringer
Участники акции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 мая — РИА Новости. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
«

"Восемьдесят четыре депутата за, четыре против. Закон принят", — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

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Для преодоления вето необходимо было набрать простое большинство голосов.
Уточняется, что в парламенте прошло два голосования. Первое было против мотивированных замечаний президента, а второе — за первоначальную редакцию закона об иноагентах.
Накануне юридический комитет парламента поддержал преодоление вето. Заседание проходило на фоне словесных перепалок и полемики между депутатами. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе зачитал депутатам документ с мотивированными замечаниями Зурабишвили, согласно которым закон должен быть отменен на следующий же день после его вступления в силу. Других замечаний глава государства не представила.
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27 мая, 12:24

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.
Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
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