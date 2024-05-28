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Испания официально признала Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
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14:23 28.05.2024 (обновлено: 15:31 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/palestina-1948899033.html
Испания официально признала Палестину
Испания официально признала Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
Испания официально признала Палестину
Совет министров Испании официально признал во вторник палестинское государство, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:23
2024-05-28T15:31
в мире
испания
палестина
хосе мануэль альбарес
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568502689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2e0f5e5a6c69f0265b2b6df73e6ef6.jpg
МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Совет министров Испании официально признал во вторник палестинское государство, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес."Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина. Сегодня день, который вписан в историю Испании, день, когда наша страна заявляет, что перед лицом страданий равнодушие невозможно, что возможны мир, солидарность, приверженность и вера в человечество", — сказал министр.Глава МИД обратил внимание на то, что признание палестинского государства "является единственным жизнеспособным путем к миру в регионе", и альтернативного решения конфликта не существует. Альбарес напомнил, что теперь 146 стран признают Палестину в качестве государства, и он уверен, что к этому списку присоединятся еще больше правительств.О своём намерении признать Палестину Дублин, Мадрид и Осло объявили еще 22 мая. Во вторник их решения официально вступили в силу. До этого момента Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) поприветствовали решение Ирландии, Испании и Норвегии. Кроме того, такой шаг встретил поддержку и со стороны ряда других государств, в том числе Турции, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара, принимающих участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.
https://ria.ru/20240528/palestina-1948903840.html
https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html
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в мире, испания, палестина, хосе мануэль альбарес, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Испания, Палестина, Хосе Мануэль Альбарес, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Испания официально признала Палестину

Совет министров Испании официально признал Палестину как государство

© AP Photo / Bernat ArmangueПарламент Испании
Парламент Испании - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Парламент Испании . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Совет министров Испании официально признал во вторник палестинское государство, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина. Сегодня день, который вписан в историю Испании, день, когда наша страна заявляет, что перед лицом страданий равнодушие невозможно, что возможны мир, солидарность, приверженность и вера в человечество", — сказал министр.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Ирландия признала Палестину
Вчера, 14:41
Глава МИД обратил внимание на то, что признание палестинского государства "является единственным жизнеспособным путем к миру в регионе", и альтернативного решения конфликта не существует. Альбарес напомнил, что теперь 146 стран признают Палестину в качестве государства, и он уверен, что к этому списку присоединятся еще больше правительств.
О своём намерении признать Палестину Дублин, Мадрид и Осло объявили еще 22 мая. Во вторник их решения официально вступили в силу. До этого момента Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Девушки с флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины
23 мая, 16:13
Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) поприветствовали решение Ирландии, Испании и Норвегии. Кроме того, такой шаг встретил поддержку и со стороны ряда других государств, в том числе Турции, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара, принимающих участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ
23 мая, 04:36
 
В миреИспанияПалестинаХосе Мануэль АльбаресОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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