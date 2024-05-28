Испания официально признала Палестину
Совет министров Испании официально признал Палестину как государство
© AP Photo / Bernat ArmangueПарламент Испании
© AP Photo / Bernat Armangue
Парламент Испании . Архивное фото
МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Совет министров Испании официально признал во вторник палестинское государство, сказал на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Сегодня в Совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина. Сегодня день, который вписан в историю Испании, день, когда наша страна заявляет, что перед лицом страданий равнодушие невозможно, что возможны мир, солидарность, приверженность и вера в человечество", — сказал министр.
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Глава МИД обратил внимание на то, что признание палестинского государства "является единственным жизнеспособным путем к миру в регионе", и альтернативного решения конфликта не существует. Альбарес напомнил, что теперь 146 стран признают Палестину в качестве государства, и он уверен, что к этому списку присоединятся еще больше правительств.
О своём намерении признать Палестину Дублин, Мадрид и Осло объявили еще 22 мая. Во вторник их решения официально вступили в силу. До этого момента Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) поприветствовали решение Ирландии, Испании и Норвегии. Кроме того, такой шаг встретил поддержку и со стороны ряда других государств, в том числе Турции, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Катара, принимающих участие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины тремя европейскими странами отвечает международному праву и отражает понимание необходимости достижения мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, и Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.