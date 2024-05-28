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В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом - РИА Новости, 28.05.2024
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15:12 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html
В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом
В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом - РИА Новости, 28.05.2024
В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом
Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня полностью контролируется Западом и направлена на сведение политических счетов, в том... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:12
2024-05-28T15:12
россия
украина
сирия
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
войска рхбз
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня полностью контролируется Западом и направлена на сведение политических счетов, в том числе с Россией, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений Табун, BZ, синильная кислота), и химических средств нелетального действия (CS, хлорпикрин, хлорацетофенон). Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Более того, на средства из бюджета организации специально для Украины проведены несколько курсов по расследованию химинцидентов. В Словакии были организованы специальные учения по обращению с отравляющими веществами и отбору проб в реальных условиях с участием украинских представителей. Это в очередной раз убеждает нас в том, что Организация по запрещению химического оружия в ее нынешнем виде контролируется Западом и используется им для сведения политических счетов", - говорится в сообщении. Кириллов подчеркнул, что сегодня Запад действует по "отработанной схеме дискредитации", целью которой является лишение РФ права голоса в ОЗХО, а также возможности избираться и занимать должности в составе ее исполнительных органов, как это было ранее сделано в отношении Сирии. "Практика расследований ОЗХО химинцидентов в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов. Начальник войск РХБЗ напомнил, что в ноябре 2023 года Россию исключили из состава исполнительного совета ОЗХО, включив вместо нее Украину, Польшу и Литву. "Можно представить, как она будет проходить при отсутствии права голоса у Российской Федерации, если в ходе последней сессии представителями Румынии, Эстонии, Германии и других стран Евросоюза была развязана агрессивная кампания с надуманными обвинениями в адрес России", - отметил он, говоря о предстоящей новой сессии исполнительного совета ОЗХО.
https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html
https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html
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россия, украина, сирия, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз
Россия, Украина, Сирия, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Войска РХБЗ
В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом

МО: деятельность ОЗХО сегодня политизирована и полностью контролируется Западом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня полностью контролируется Западом и направлена на сведение политических счетов, в том числе с Россией, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений Табун, BZ, синильная кислота), и химических средств нелетального действия (CS, хлорпикрин, хлорацетофенон). Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Более того, на средства из бюджета организации специально для Украины проведены несколько курсов по расследованию химинцидентов. В Словакии были организованы специальные учения по обращению с отравляющими веществами и отбору проб в реальных условиях с участием украинских представителей. Это в очередной раз убеждает нас в том, что Организация по запрещению химического оружия в ее нынешнем виде контролируется Западом и используется им для сведения политических счетов", - говорится в сообщении.
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Кириллов подчеркнул, что сегодня Запад действует по "отработанной схеме дискредитации", целью которой является лишение РФ права голоса в ОЗХО, а также возможности избираться и занимать должности в составе ее исполнительных органов, как это было ранее сделано в отношении Сирии.
"Практика расследований ОЗХО химинцидентов в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов.
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Начальник войск РХБЗ напомнил, что в ноябре 2023 года Россию исключили из состава исполнительного совета ОЗХО, включив вместо нее Украину, Польшу и Литву.
"Можно представить, как она будет проходить при отсутствии права голоса у Российской Федерации, если в ходе последней сессии представителями Румынии, Эстонии, Германии и других стран Евросоюза была развязана агрессивная кампания с надуманными обвинениями в адрес России", - отметил он, говоря о предстоящей новой сессии исполнительного совета ОЗХО.
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