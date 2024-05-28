https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html

В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом

В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом - РИА Новости, 28.05.2024

В Минобороны заявили, что ОЗХО контролируется Западом

Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня полностью контролируется Западом и направлена на сведение политических счетов, в том... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:12

2024-05-28T15:12

2024-05-28T15:12

россия

украина

сирия

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

войска рхбз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня полностью контролируется Западом и направлена на сведение политических счетов, в том числе с Россией, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений Табун, BZ, синильная кислота), и химических средств нелетального действия (CS, хлорпикрин, хлорацетофенон). Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Более того, на средства из бюджета организации специально для Украины проведены несколько курсов по расследованию химинцидентов. В Словакии были организованы специальные учения по обращению с отравляющими веществами и отбору проб в реальных условиях с участием украинских представителей. Это в очередной раз убеждает нас в том, что Организация по запрещению химического оружия в ее нынешнем виде контролируется Западом и используется им для сведения политических счетов", - говорится в сообщении. Кириллов подчеркнул, что сегодня Запад действует по "отработанной схеме дискредитации", целью которой является лишение РФ права голоса в ОЗХО, а также возможности избираться и занимать должности в составе ее исполнительных органов, как это было ранее сделано в отношении Сирии. "Практика расследований ОЗХО химинцидентов в Сирии в 2018 году, когда основным доказательством явились показания спонсируемых Западом "Белых касок", говорит о том, что подобные расследования и в дальнейшем не будут прозрачными и беспристрастными", - подчеркнул Кириллов. Начальник войск РХБЗ напомнил, что в ноябре 2023 года Россию исключили из состава исполнительного совета ОЗХО, включив вместо нее Украину, Польшу и Литву. "Можно представить, как она будет проходить при отсутствии права голоса у Российской Федерации, если в ходе последней сессии представителями Румынии, Эстонии, Германии и других стран Евросоюза была развязана агрессивная кампания с надуманными обвинениями в адрес России", - отметил он, говоря о предстоящей новой сессии исполнительного совета ОЗХО.

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928222027.html

россия

украина

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сирия, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз